Quand c’est fini c’est fini

Je m’empresse de répondre à celle qui vous écrit ce matin pour vous raconter que son ex continue de coucher avec elle à l’occasion et qui se demande si ça ne serait pas parce qu’il l’aime encore sans vouloir se l’avouer. Vous avez eu la sagesse de la mettre en garde contre ce genre de pratique en mettant en lumière que selon les statistiques, un bon quart des couples séparés se permettent ce genre de petite incartade sans qu’elle ait pour objectif de rallumer le feu. Tout au plus ça permet de mieux vivre la séparation.

Par expérience, je tiens à lui confirmer la véracité de cette hypothèse. Mon ex m’a fait le coup. Ça a réveillé ma libido pour lui et je me suis laissé charmer. Mais aussitôt qu’une femme est entrée dans sa vie, il m’a laissée sur le bord du chemin avec ma peine. Et ce fut deux fois plus dur de m’en remettre que la première fois.

Doublement blessée

Elle est donc doublement avertie puisque je lui avais fait part de cette possibilité qui lui pendait au bout du nez. Espérons que sa raison se réveille en même temps que sa capacité de jugement,avant que son ex l’abandonne sans ménagement quand il aura trouvé une nouvelle compagne. C’est bizarre comme l’instinct de l’humain cesse de fonctionner quand certains appétits primaires sont satisfaits.