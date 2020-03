Qu’est-ce que tu fais quand ton mariage t’a détruite?

J’aurais besoin d’un petit coup de main pour me remettre les idées en place, car malgré mon âge, je n’y parviens pas toute seule. Je me suis mariée en août 1977. J’aimais bien celui qui devenait alors mon époux. Mais ça n’a pas pris beaucoup de temps avant que cette union ne devienne pour moi une amère déception. Et ce, tant sur le plan affectif que sexuel. Pendant nos fréquentations nous étions très amis, et avec le recul, je crois que nous aurions dû le rester sans nous aventurer plus avant dans l’intimité.

Je dois préciser ici que j’avais été diagnostiquée schizophrène il y a plusieurs années, mais qu’il semble que ce ne soit pas ça qui soit à l’origine de l’échec de mon couple. Dès le début de notre mariage, je me suis mise à mal dormir. Et cela me brimait puisque ça m’enlevait mon énergie et ma belle humeur. Il y avait aussi unede mes belles-sœurs qui était très méchante avec moi et ça me perturbait. Et malgré une mini thérapie suivie avec mon mari, je me sentais de plus gênée à cause d’une vie maritale sans intérêt.

Pendant tout ce temps-là j’étais suivie par une psychiatre et une infirmière qui me donnaient des conseils pour composer avec mon quotidien. Mais comme ces mêmes personnes suivaient aussi à la même époque ma belle-sœur et son mari, j’ai toujours soupçonné qu’elles se permettaient de donner leur opinion sur mon mariage.

Ça fera bientôt deux ans que mon mari est décédé. Il a été emporté par une très grave maladie du sang qui l’a fait beaucoup souffrir. Maintenant que je peux décanter tout ça, je réalise que mon mariage m’a beaucoup déçue. En particulier parce que mon mari ne m’a pas rendue heureuse. Quand la tendresse et l’amitié ne sont pas présentes dans un couple, on ne peut rien en attendre de bon.

G.L.

Ne croyez-vous pas que le temps est venu de mettre enfin une croix sur cette aventure matrimoniale qui n’existe plus, dans les faits,depuis deux ans ? Le passé appartient au passé alors que le présent, votre présent, vous appartient en totalité. Pour ne pas le gaspiller en vaines récriminations sur ce qu’il vous est impossible désormais de changer, pourquoi ne pas regarder par avant en choisissant de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour vous rendre heureuse par vous-même ? Ce qui est à la base le devoir de chacun d’entre nous !