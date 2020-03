Six hommes connus devenus papa d'un poupon... à 50 ans

Pour certains hommes, la cinquantaine ne met pas un frein à l’appel de la paternité. Le désir d’avoir un premier ou un autre enfant est plus fort que l’âge. Voici des personnalités d’ici bien connues qui le prouvent.

Roch Voisine

Photo d'archives Agence QMI, Sébastien St-Jean

Déjà père de deux adolescents de 15 et 13 ans, Roch Voisine célébrera ses 57 ans à la fin du mois. Quelques mois plus tard, le chanteur accueillera son troisième enfant, dont le sexe n’a pas encore été dévoilé. Sa conjointe Myriam Chantal, de 25 ans sa cadette, doit accoucher de son premier bébé en juillet prochain. Le couple en a fait l’annonce le jour de la Saint-Valentin. Au début des années 2000, alors marié à Myriam St-Jean, Roch Voisine est devenu le père de Killian. Il a une fois de plus goûté aux joies de la paternité avec l’arrivée de son deuxième garçon, Alix-Elouan, deux ans plus tard.

François Papineau

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Au début des années 2000, François Papineau était en couple avec une autre populaire comédienne: Sylvie Moreau. Avec elle, il n’a pas eu d’enfant, mais les choses ont changé grâce à sa relation amoureuse avec l’actrice Bénédicte Décary, qui a 12 ans de moins que lui. En décembre 2016, non seulement l’artiste a fêté ses 50 ans, mais il a souligné ce cap important avec l’arrivée de son premier enfant, une petite fille prénommée Céleste. Il avait 51 ans quand son clan s’est agrandi, le jour de la naissance de son garçon, Lambert, au milieu du mois d’avril 2018.

Emmanuel Bilodeau

Photo d'archives Agence QMI, Dominick Gravel

Difficile à croire, mais Emmanuel Bilodeau aura 56 ans durant l’été. Le comique comédien était déjà papa d’une fille prénommée Philomène quand il est tombé amoureux d’une artiste: Édith Cochrane. La nouvelle relation qui en a découlé a été synonyme de la naissance de non pas un ou deux, mais bien trois enfants. Après Siméon et Paul-Émile, le couple de vedettes a fait une place toute spéciale à Adelaïde, une petite fille qui a montré le bout de son nez trois semaines avant le jour prévu, en novembre 2017. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Emmanuel Bilodeau n’a pas eu peur de recommencer à changer des couches... à 53 ans!

Denis Fortin

L’animateur de radio Denis Fortin – autrefois au micro du «6 à 6» à CKOI et maintenant sur les ondes de Rythme 105, 7 – était déjà quinquagénaire quand il a appris que son épouse, Andréanne Caron-Labonté, portait son premier enfant. Or, le papa a dû prendre son mal en patience et retenir son souffle plus d’une fois avant de voir la petite Charlotte, car il a fallu à la maman 30 heures de travail ainsi que deux transfusions sanguines pour vaincre une hémorragie et venir à bout de cet accouchement. Quelques jours plus tard, le trio a enfin été réuni à la maison.

René Angélil

Photo d'archives JDM

Déjà père de trois enfants nés de deux unions précédentes, le regretté imprésario René Angélil a décidé de fonder une nouvelle famille après avoir convolé en justes noces avec Céline Dion. Quelques jours à peine après son 59e anniversaire de naissance, en janvier 2001, la chanteuse a mis au monde un garçon prénommé René-Charles. Le couple ne s’est pas arrêté là, les amoureux célébrant l’arrivée de leurs jumeaux Eddy et Nelson près de 10 ans plus tard, en octobre 2010. René Angélil se dirigeait alors tout doucement vers ses 70 ans. Il n’aura malheureusement connu ses deux derniers garçons que cinq ans.

Guy Corneau

Photo d'archives Simon Clark

Le populaire psychanalyste Guy Corneau aura pu vivre les joies de la paternité dans la dernière étape de sa vie. C’est à 60 ans, quelques années à peine avant son décès survenu au début de 2017, que l’homme a fait la connaissance d’un petit garçon prénommé Nicolas. Un être aux côtés duquel il voulait passer du temps et qui a transformé sa vision de voir les choses, lui qui a publié «Père manquant, fils manqué» il y a 30 ans. Pour bâtir cet ouvrage, Guy Corneau s’était intéressé aux conséquences de l’absence des pères dans la vie des fils.