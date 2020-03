Super Tuesday : garder la tête froide

Chaque fois que je parle de Trump, des lecteurs me disent que je devrais me concentrer sur des enjeux locaux.

Je suis éberlué par cette incapacité à comprendre que le président des États-Unis n’est pas le premier ministre du Québec.

Ce qu’il fait influence la planète entière.

Qui ?

Quel démocrate affrontera Trump ?

Il se peut que nous soyons fixés tard ce soir : 14 États votent aujourd’hui et 40 % des délégués démocrates sont en jeu.

Les sondages donnent une forte avance à Bernie Sanders dans les deux États les plus payants en termes de délégués : la Californie et le Texas.

Mais Joe Biden vient de ressusciter en Caroline du Sud, et Mike Bloomberg sera sur les bulletins de vote pour la première fois.

Il n’est pas exclu que la course, après ce soir, se joue entre ces trois-là.

Il n’est pas nécessaire d’être de gauche pour trouver sympathique la campagne de Sanders.

Et c’est justement ici qu’il faut espérer que les électeurs démocrates garderont la tête froide.

Je ne reprocherai jamais à un socialiste de 78 ans d’avoir jadis passé sa lune de miel en URSS.

Dans le contexte de l’époque, ça pouvait se comprendre.

Mais imaginez ce que Trump, les républicains et leurs hyènes de service sur les réseaux sociaux feront avec cela si Sanders est le candidat démocrate.

Imaginez la réaction de l’électeur moyen quand il découvrira que Sanders propose de doubler le budget fédéral.

Le Washington Post rapportait récemment que la Russie, bien décidée à se mêler tant de l’élection de 2020 que de celle de 2016, souhaite que Sanders soit le candidat démocrate.

Non pas parce qu’elle le souhaite comme président.

Poutine veut garder Trump à la présidence. Il voit en Sanders le plus facile à battre par Trump.

Inutile de dire cela aux partisans de Sanders. Ils n’écoutent que leur enthousiasme et leurs convictions.

Pour faire un parallèle local, c’est un phénomène que l’on voit chez Québec solidaire ou que j’ai bien connu jadis, du temps où je militais au PQ.

Certains militants placent leur pureté idéologique au-dessus de toute considération tactique.

Ils aiment mieux avoir raison, quitte à être des abonnés à la défaite, que de mettre de l’eau dans leur vin pour gagner.

Raisonner tactiquement est, pour eux, une sorte de prostitution de l’âme. Au bout du compte, ils font le jeu de leur pire adversaire.

Raison

Certes, Biden n’est pas très inspirant.

Certes, on peut trouver choquant que la fortune de Bloomberg lui permette de s’acheter une machine électorale et une présence médiatique hallucinantes.

Mais à la guerre comme à la guerre...

Les positions de Biden le rendent moins vulnérable que celles de Sanders.

Bloomberg a fait son propre argent, contrairement à Trump, et améliore ce qu’il touche alors que l’autre saccage tout ce qu’il touche.

Maintenant acquitté, un Trump réélu serait encore plus aigri, plus revanchard, plus incontrôlable, plus dangereux... pour le monde entier.

Espérons que suffisamment d’électeurs démocrates penseront avec leur tête.