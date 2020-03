Une bible pour les jeunes joueurs

En lançant le livre Devenir une élite au hockey, l’entraîneur Bryan Lizotte souhaite aider les parents à adopter la recette parfaite à ses yeux pour guider leurs enfants vers les plus hauts sommets du sport, un parcours qui peut être long et sinueux.

À 35 ans, Lizotte a déjà un curriculum vitae bien garni dans le monde du hockey.

Ancien pilote du Blizzard du Séminaire Saint-François, il a soulevé la coupe Memorial comme adjoint du Titan d’Acadie-Bathurst au printemps 2018.

Quelques mois plus tard, après avoir été nommé entraîneur-chef de l’équipe de la LHJMQ, il démissionnait pour des raisons familiales.

L’idée de se mettre à l’écriture d’un « guide pour les parents et pour les joueurs », comme il se plaît à dire, lui trottait dans la tête depuis plusieurs années, mais le temps lui manquait.

Il a signé le livre en collaboration avec le biophysicien Alain Avanti, un ami de longue date.

« Je voulais que ce soit facile à lire pour monsieur et madame Tout-le-Monde. Je ne suis pas rendu un écrivain, je suis encore un entraîneur, mais c’était un défi personnel. Mon neveu qui joue pee-wee AAA a commencé à le lire ! » lance Lizotte en entrevue avec Le Journal.

Des éléments clés

L’ouvrage de 151 pages comporte 15 chapitres qui décortiquent l’ensemble des aspects dans le développement d’un hockeyeur.

Du milieu familial à la diète, en passant par le talent brut, l’ego et la fameuse attitude à adopter, tout y passe.

Les auteurs ont aussi pris soin de consacrer quelques pages à l’ADN d’une équipe gagnante.

« Quand j’étais dans le hockey mineur, j’ai vu ce qui se passait et les comportements de certains parents qui ont plus nui à leurs jeunes qu’ils les ont aidés. Je trouve que présentement, il y a beaucoup de gens qui devraient se concentrer à être utiles à l’environnement dans lequel ils évoluent au lieu de chercher l’environnement qui va être utile à eux », mentionne celui qui gère une école de hockey à Saint-Augustin en plus d’offrir des séances de perfectionnement privées.

Féru des statistiques avancées qui sont de plus en plus utilisées par les équipes professionnelles et juniors, Lizotte jugeait incontournable d’aborder ce sujet dans son bouquin.

« Le hockey est tellement rendu rapide qu’il faut que tu sois capable de préparer ton jeune avec le développement des habiletés et en donnant des outils à ton enfant pour qu’il puisse avoir encore plus de succès dans les espaces restreints. Les méthodes d’entraînement ont changé, les priorités d’un jeune joueur doivent être différentes. Et au-delà de tout ça, le parent a un rôle d’être un bon guide. Les parents ont un impact énorme sur leur jeune, il faut qu’ils les aident », assure le natif de Charlesbourg.

Plaidoyer pour l’entraîneur

Le livre parle aussi des aléas de la vie d’un entraîneur, que ce soit au hockey mineur ou dans un niveau plus élevé.

« Je voulais que les gens comprennent le coach. Il est tellement critiqué, le coach. Je suis allé au midget AAA hier [lundi, à Saint-Augustin], ils perdaient 4-0 et ce n’est pas long que ça se met à parler [dans les estrades]. Je voulais que les gens comprennent la position du coach, c’est quoi qu’il a à penser. De plus, à un niveau plus haut, le coach doit gérer les attentes des propriétaires et du directeur général. Ce n’est pas toujours facile », a rappelé Lizotte, qui utilisera les profits de la vente pour les réinvestir dans la recherche scientifique sur le hockey.

Le livre est disponible sur le portail Amazon au coût de 12 $.

« Je m’ennuie de la LHJMQ »

Quinze mois après avoir démissionné de son poste d’entraîneur-chef du Titan d’Acadie-Bathurst pour des motifs familiaux, Bryan Lizotte se dit prêt à retourner derrière le banc d’une équipe de la LHJMQ.

Gagnant de la coupe Memorial à titre d’adjoint avec la formation de la baie des Chaleurs au printemps 2018, Lizotte avait succédé à Mario Pouliot quelques semaines plus tard avant d’abdiquer en novembre pour retourner auprès de ses trois enfants et de sa conjointe, à Québec.

Mieux installé

« Je me suis mis une étiquette en évoquant les contextes familiaux. Je ne me suis pas aidé. Ça a été difficile de trouver l’équilibre. La situation est maintenant plus favorable pour nous. On vient de s’installer à Cap-Rouge, ma belle-mère est installée à côté et elle prend sa retraite bientôt. C’est beaucoup plus facile pour moi de repartir », a assuré l’homme de hockey.

Entre deux victoires du Titan en demi-finale à Victoriaville lors du printemps glorieux, Lizotte avait d’ailleurs effectué un aller-retour d’urgence à Québec pour assister à la naissance de son troisième enfant.

Porte ouverte

Lizotte, qui assiste régulièrement aux matchs du circuit midget AAA ainsi qu’à ceux des Remparts au Centre Vidéotron, ne voit aucun problème à camper de nouveau un rôle d’adjoint si une occasion s’offre à lui.

Il a d’ailleurs eu des discussions avec quelques équipes depuis son départ de Bathurst, mais celles-ci n’ont pas abouti.

« Je suis conscient qu’il faudra peut-être que je retourne adjoint. C’est sûr que je m’en ennuie. Cela dit, je suis vraiment à l’affût. Je ne veux rien perdre de ça. Le problème dans le hockey, c’est qu’on peut se faire oublier, mais j’ai l’impression d’avoir continué à avancer. Je suis encore mieux armé aujourd’hui », a-t-il évoqué.

Avec la fin de saison qui approche à grands pas et l’incertitude entourant l’avenir de certains entraîneurs à travers le circuit Courteau, la suite s’annonce intéressante.