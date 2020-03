OUIMET, Pierrette



De Mascouche, le 25 février 2020, à l'âge de 75 ans est décédée Mme Pierrette Ouimet, épouse de M. Serge Allard.Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Josée (Normand), ses petits-enfants Alexandre et Marie-Laurence, ses soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 7 mars de 14h à 17h au850 MONTÉE MASSONMASCOUCHE, QC J7K 2L7Une dernière prière sera dite le jour même au salon dès 16h30.