LEFEBVRE, Pauline



C'est avec regret que nous vous informons du décès de mademoiselle Pauline Lefebvre, survenu à l'hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le dimanche 1er mars 2020, à l'âge de 85 ans.Elle était la fille de feu Omer Lefebvre et de feu Bertha St-Aubin, la soeur de Lucienne Lefebvre, de feu Jean-Paul Lefebvre et feu Camille Lefebvre.Outre sa soeur Lucienne Lefebvre, elle laisse dans le deuil plusieurs cousines et cousins, neveux et nièces ainsi que tous ses amis du Centre d'accueil Les Cèdres.La famille recevra les condoléances au Complexe Funéraire Urgel Bourgie, 1750 Notre-Dame, Lachine,le vendredi 6 mars 2020 de 11h à 14h, suivi d'une liturgie à la chapelle.Nous tenons à remercier tout le personnel médical, paramédical et administratif du Centre d'accueil Les Cèdres, et ce pour les bons soins prodigués à Pauline au cours des (23) dernières années.