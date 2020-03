MARSOLAIS, Gilles



Au CISSSNL/CHRDL de Joliette, le 27 février 2020, à l'âge de 80 ans, est décédé M. Gilles Marsolais, époux de feu Mme Lucienne Henri demeurant à St-Esprit.Père de feu Marie et feu Maryse, il laisse dans le deuil ses enfants : Céline (Luc Lafortune) et Stéphane (Caroline Ouellet), sa petite-fille Ève Foley, ses frères, soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : feu Françoise Marsolais (feu Jean-Marc Aumont), Gisèle Marsolais (Jean-Marie Allard),Micheline Marsolais (Louis-Anne Henri), feu Normand Marsolais, feu Pierre Marsolais (Fernande Beausoleil) et son conjoint Marcel Majeau, feu Georgette Henri (feu Eugène Hogue), Monique Henri, feu Normand Henri (Lise Lévesque), feu Herman Henri (Lise Collin), ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les enfants de M. Gilles Marsolais, Céline (Luc) et Stéphane (Caroline) accueilleront parents et amis samedi le 7 mars 2020 à compter de 10h à laANDRÉ LÉGARÉ INC.51 RUE MARCEL-LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0www.residencelegare.comUne liturgie de la Parole aura lieu le samedi 7 mars 2020 à 14h à la chapelle de la résidence funéraire. L'inhumation aura lieu au cimetière de St-Esprit à une date ultérieure.