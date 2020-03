BRETON (née Lamothe)

Hermance



À Montréal, le 27 février, à l'âge de 97 ans, est décédée Hermance Lamothe, épouse de feu Raymond Breton.Elle laisse dans le deuil ses enfants feu Colette, Gisèle (Jacques Lafrance), Lucie (feu Michel Thibeault), Yvon (Denise Beaudoin), Clément (Louise Thomas), Roger (Hélène Supper), Jean-Louis (Serge Desrosiers), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petites-filles ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le dimanche 8 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h et le lundi 9 mars dès 9h30 au:T : 514 721-4925 - F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le lundi 9 mars à 11h en l'église Ste-Bibiane (boul. St-Michel, angle Dandurand) suivies de l'inhumation au cimetière Le repos Saint-François d'Assise.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.