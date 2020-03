IAZURLO, Franco



À Montréal, le vendredi 28 février 2020, à l'âge de 71 ans, est décédé Franco Iazurlo, époux de Gertrude Iazurlo Chrétien.Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa mère Maria D'Alessandro Iazurlo, ses frères et sa soeur : Pietro (Pierrette), Pepino (Johanne), Nicolino (Sylvie) et Anna, son beau-frère Yvon Chrétien (Francine), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe :le jeudi 5 mars de 14h à 17h et de 19h à 22h; dès 8h le lendemain matin. Les funérailles seront célébrées en l'Église Notre-Dame-de-la-Défense (6800, Henri-Julien, Montréal, Qc) le vendredi 6 mars à 10h. L'inhumation se tiendra à une date ultérieure.