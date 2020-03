BRAULT, Françoise

(née Mondion)



Au Centre hospitalier Anna- Laberge, le 29 février 2020, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Françoise Mondion, épouse de feu M. Gonzague Brault de Ste-Martine.Elle laisse dans le deuil ses enfants Richard (Danielle), Lucie (Denis), Rachel (Réjean), Louis (Céline) et Ronald, ses 14 petits- enfants et 11 arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-soeurs, de nombreux neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera vendredi le 6 mars de 19h à 22 heures à la:450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles auront lieu samedi le 7 mars en l'église de Ste-Martine à 10h, suivi de l'inhumation au cimetière Chanoine-Aimé-Pilon.Vos témoignages de sympathie peuvent s'exprimer par l'envoi de fleurs ou par un don à la Fondation Anna-Laberge (formulaires disponibles au salon funéraire).