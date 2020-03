LAMBERT, Judith



À Valleyfield, le 27 février 2020 est décédée paisiblement madame Judith Lambert, ex-épouse de feu Albert Mercier.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Johanne, Francyne (Rejean), Michel (Louise), Louise, Denis (Sonya) et Monique, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants. Elle laisse également dans la peine sa soeur Jeannette Lambert, ainsi que de nombreux neveux et nièces.Selon ses volontés, une commémoration intime et privée sera soulignée avec les proches. Elle reposera ultérieurement au cimetière de Châteauguay.Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer du sein.La famille désire témoigner sa reconnaissance au personnel du Pavillon Beauharnois ainsi qu'aux soins palliatifs Dr. Aimé Leduc de Salaberry-de-Valleyfield pour les excellents soins prodigués.STÉPHANE GENDRONBEAUHARNOIS450-225-2200