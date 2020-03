MARLEAU, Jean-Pierre



À Laval, le 1er mars 2020, à l'âge de 69 ans, est décédé M. Jean- Pierre Marleau, époux de feu Mme Réjeanne Pelletier.Il laisse dans le deuil sa fille Sylvie (Sylvain), ses petits-enfants Pierre-Alexandre et Karolanne (Christian), son frère, ses beaux- frères et belles-soeurs, son filleul, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 7 mars 2020 de 18 h 30 à 21 h 30 et le dimanche 8 mars 2020 de 9 h 00 à 10 h 00 à la :Une liturgie de la Parole aura lieu le dimanche 8 mars 2020 à 10 h 00 en la chapelle de la résidence funéraire. Les funérailles auront lieu à Coteau-du-Lac au printemps 2020 avant l'inhumation.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Diabète Québec.