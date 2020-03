GAGNON, Gilles



À Saint-Charles-Borromée, le vendredi 28 février 2020 est décédé, à l'âge de 85 ans, Gilles Gagnon, conjoint de feu Sylvie Gaudreault.Il laisse dans de deuil ses filles Michelle (Armand Savoie) et Johanne (Michel Lapointe), ses petits-enfants Jean-Philippe (Andrée), Louis-Pierre (Marilys) et Gabriel (Sabrina), son arrière-petite-fille Myria, son frère Maurice (Nicole), ses soeurs Monique (feu Pierre) et Nicole (Robert) ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 7 mars 2020 de 10h à 15h. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en la chapelle du complexe.Des dons à la Fondation des maladies coeur et de l'AVC seraient appréciés.