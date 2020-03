JOUVAL, Réjeanne Allard



Le 1er mars 2020, à l'âge de 87 ans est décédée Réjeanne Allard épouse de feu Jean Jouval.Elle est allée rejoindre ses parents Alice et Victor, ses frères et soeurs, Gérard, Thérèse, Jacqueline, Jeannette, Roger et Raoul ainsi que sa nièce Carole.Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces Jean-Marc, Danielle, Louise, Hélène, Yves, Claudette, Suzanne, Lise, Sylvie, Sophie, leur conjoint et conjointe ainsi que plusieurs parents et amis chers dont Claude Cossette.La famille tient à remercier le personnel du Pavillon Camille-Lefebvre de l'hôpital Lachine pour leurs bons soins.La famille recevra les condoléances le dimanche 8 mars de 14h à 17h et de 19h à 21h ainsi que le lundi 9 mars de 12h à 14h à la(2125, Notre-Dame, 514-639-1511).Les funérailles suivront en la chapelle de la résidence à 14h.