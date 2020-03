BRUNET, Claude



À son domicile de St-Donat, le 24 février 2020 à l'âge de 80 ans est décédé M. Claude Brunet époux de feu Cécilia Béchamp.Il laisse dans le deuil ses enfants Alain, France, Pierre, Jocelyne, Normand et leur conjoint(e), plusieurs petits-enfants et arrière- petits-enfants, sa soeur Diane, neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église de St-Donat de Montcalm (J0K 2C0) le samedi 7 mars 2020 dès 10hres. Les funérailles auront lieu ce même jour à 11hres en l'église de St-Donat de Montcalm.Monsieur Brunet sera inhumé au cimetière de St-Donat à une date ultérieure.Vos marques de sympathies peuvent se traduire par un don à : Dons pour maladie du Parkinson ou Société Canadienne du Cancer.