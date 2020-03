WISTAFF, Claire (née Raymond)



Au CHSLD Légaré, le 24 février 2020, est décédée Mme Claire Raymond, épouse de feu M. André Wistaff.Elle laisse dans le deuil ses enfants Régent (Clifford), Danielle, Jean et Denise (Denis), sept petits-enfants, six arrière-petits-enfants et une arrière-arrière-petite-fille, sa soeur Raymonde, son frère Claude, son beau-frère Jean-Guy, neveux, nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele dimanche 8 mars de 13h à 16h. Une cérémonie suivra au salon même.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Légaré pour leur gentillesse et leurs attentions envers Mme Raymond. Merci à tous.