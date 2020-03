Applaudir la honte

Je suis un homme blanc dans la classe moyenne. Je suis éduqué (rien de fou, mais quand même). Je suis dans la trentaine et je suis surtout très chanceux. Chanceux de faire partie d’un groupe d’individus qui ne subissent aucun sexisme, racisme ou intimidation quels qu’ils soient.

Bien entendu, je parle ici en général. Il y a évidemment des gens qui font partie du même groupe que moi et qui se font ostraciser pour des raisons X ou Y. Par contre, de manière générale, nous devons admettre candidement que nous sommes à l’abri de bien des injustices.

Je devrais être content. Je devrais me sentir privilégié et même fier de faire partie de cette tranche de la population. Mais, depuis un moment, ce n’est plus le cas. La fierté fait de plus en plus place à la honte et au dégout. Je ne dis pas ici que tous les hommes blancs sont des ordures, très loin de là. Je crois fermement qu’il y a beaucoup plus de bonnes personnes que de mauvaises.

Mais quand je vois de richissimes hommes blancs remettre des prix à d’autres richissimes hommes blancs comme Roman Polanski aux César, je me demande vraiment : où avons-nous perdu le contrôle? Quand est-il devenu légitime de récompenser - que dis-je, de glorifier - un homme dont la culpabilité n’est même plus matière à débat? Et comme si ce n’était pas assez, faire tout ça devant des femmes qui ont été les victimes ou les témoins de crimes semblables et qui malgré tout ont décidé de poursuivre leurs rêves.

On peut ressortir le débat autour du fait qu’il faut séparer l’œuvre de l’artiste, mais on ne ferait selon moi que tourner en rond. On ne peut pas empêcher un producteur de vouloir financer Polanski pour faire un film, comme on ne peut pas empêcher le public d’aller voir son film dans les salles. Le libre arbitre aura toujours préséance sur le reste.

Mais sommes-nous obligés de le glorifier? Devons-nous réellement souligner son travail, lui remettre des prix, de l’argent et du prestige, et ce, peu importe la qualité du film? Un homme qui n’a même plus le droit d’aller aux États-Unis sans y subir de procès? Vraiment? Il n’y a personne de mieux à célébrer? Des femmes qui ont réussi à franchir la barrière encore beaucoup trop opaque du sexe pour présenter leurs œuvres? Des gens faisant partie de minorités qui ont dû se battre contre un racisme presque systémique?

Il y a tellement de gens merveilleux à célébrer pour ne pas avoir besoin d’hommes comme Polanski. J’espère que bientôt je pourrai dire que je fais partie d’un groupe juste et honnête plutôt que d’un groupe qui, de façon générale, aime mieux se faire gratter le dos plutôt que de l’utiliser pour porter des causes qui en auraient bien besoin.