Bombardier et d’autres entreprises accusés de profiter du travail forcé

Bombardier fait partie d’un grand nombre de multinationales qui s’approvisionnent dans des usines chinoises accusées de faire travailler de force des Ouïgours, un groupe ethnique persécuté dans le pays.

Dans un rapport accablant intitulé « Ouïgours à vendre », l’Institut australien de stratégie politique (ASPI) soutient que de 2017 à 2019, au moins 80 000 membres de cette communauté majoritairement musulmane ont été déplacés de leur région du Xinjiang et forcés à travailler dans des usines ailleurs en Chine. Certains provenaient directement de camps d’internement.

Loin de chez eux, les Ouïgours sont généralement obligés de dormir dans des dortoirs isolés, de suivre des cours de mandarin et de se soumettre à des séances de « formation » sur l’idéologie du parti unique. Ils sont constamment surveillés et n’ont pas le droit de pratiquer leur religion, révèle l’ASPI.

Pour cet organisme non partisan fondé en 2001 par le gouvernement australien, il est carrément question d’« un stratagème de transfert de main-d’œuvre soutenu par l’État qui souille la chaîne d’approvisionnement mondiale ».

Bombardier Transport et les autres grands constructeurs de matériel ferroviaire — Alstom, Siemens, Hitachi et CRRC — sont ciblés en raison de leurs liens avec KTK Group, un important fabricant de composants de trains, notamment des portes et des sièges.

Pris au sérieux

Selon l’ASPI, 41 travailleurs ouïgours ont été transférés chez KTK à Changzhou, une ville située à 150 kilomètres de Shanghai et à 4000 kilomètres du Xinjiang.

« Nous prenons ces allégations au sérieux et nous tenons à rappeler que la totalité de nos contrats avec les fournisseurs interdit expressément le recours au travail forcé, a réagi hier un porte-parole de Bombardier Transport, Éric Prud’homme. KTK a spécifiquement signé tout code d’éthique requis. »

Bombardier vient de contacter KTK « pour lui demander de confirmer à nouveau qu’il adhère à notre code d’éthique. Nous attendons une confirmation », a ajouté M. Prud’homme.

L’an dernier, Bombardier a signé avec KTK un contrat d’une valeur de 150 M$ par année, soit près du triple de l’accord précédent.

Pas au Canada

KTK « n’a pas été fournisseur sur nos projets au Canada », que ce soit pour les voitures Azur du métro de Montréal, les nouveaux tramways de Toronto ou les trains de banlieue d’exo, a indiqué Bombardier.

Une porte-parole d’exo, Catherine Maurice, a quant à elle assuré que KTK ne fait pas partie des fournisseurs du géant chinois CRRC pour les 44 voitures de train actuellement en commande.

Pékin a sèchement rejeté les conclusions du rapport de l’ASPI, y voyant une nouvelle tentative occidentale de discréditer « les mesures de contre-terrorisme de la Chine ».

« Tous les stagiaires qui ont reçu une formation de déradicalisation l’ont réussie, ont trouvé des emplois avec l’aide du gouvernement et vivent une vie heureuse », a déclaré lundi un porte-parole, Zhao Lijian.

83 marques mondiales impliquées, dont...