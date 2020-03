JUTRAS, Alice (née Rouleau)



À Montréal, le 20 février 2020 est décédée à l'âge de, Madame Alice Rouleau Jutras, épouse de feu Armand Jutras.Elle laisse dans le deuil sa fille Lise Jutras Lortie (Gérard Lortie), ses petits-enfants Lyne Lortie (Jocelyn Plourde), Pierre Lortie (Anne-Marie Tremblay), ses deux arrière-petites-filles Mylène et Maryse Lortie ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et amies.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 14 mars de 13h à 16h, suivra une liturgie de la Parole. L'inhumation au Cimetière de St-Adolphe d'Howard aura lieu, lundi le 16 mars à 14h.Nous remercions de tout coeur l'équipe du 3e étage du Centre Paul Gouin qui l'ont entourée jusqu'au dernier moment.Tout témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Société Alzheimer.