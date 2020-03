C’est comme ça qu’on aime notre télé

Tour du chapeau réussi pour François Létourneau et Jean-François Rivard. Après Les invincibles et Série noire, le tandem frappe un autre coup de circuit avec C’est comme ça que je t’aime, une nouvelle offrande jubilatoire.

Audacieuse, rythmée et franchement drôle, la comédie dramatique relate l’étonnant parcours de deux couples de banlieusards en crise au cœur des années 1970. D’un côté, on trouve Huguette (Marilyn Castonguay) et Gaétan (François Létourneau). Mère de famille dévouée, la première rêve d’une existence franchement plus excitante, loin du second, un grand flanc mou qui pense qu’un abonnement au magazine Madame chez soi saura la combler. La situation n’est guère plus reluisante chez leurs amis Micheline (Karine Gonthier-Hyndman) et Serge (Patrice Robitaille). Elle veut divorcer et explorer sa sexualité ; il s’ennuie et agit en vieux mononcle.

Leurs enfants au camp de vacances pour trois semaines, nos résidents tranquilles de Sainte-Foy verront leur petite vie confortable s’effondrer et réémergeront en grosses pointures du crime organisé.

Pas beige

Exclusivité de Tou.tv Extra, C’est comme ça que je t’aime ravit au plus haut point. Après deux épisodes, tout ce qu’on veut faire, c’est dévorer les huit autres.

Les dialogues sont particulièrement savoureux. Aucune réplique beige à signaler. L’écriture est nerveuse, parfois décalée, mais toujours maîtrisée. Pour sa part, Jean-François Rivard ne s’est pas contenté de filmer les mots de François Létourneau. Il s’attaque au sous-texte. Sa caméra parle et surprend.

Quant aux comédiens, leur timing comique est impeccable. Ils n’en font jamais trop. Outre le quatuor principal, saluons la présence de Rémi-Pierre Paquin, hilarant en syndicaliste plutôt louche, et Sophie Desmarais, aussi énigmatique qu’inquiétante en jeune première. En rencontre de presse au terme du visionnement, Jean-François Rivard a promis qu’une Chantal Fontaine « méconnaissable » apparaîtra au troisième épisode.

Retour en 1974

On comprend que Joanne Forgues des Productions Casablanca a trimé dur pour permettre à C’est comme ça que je t’aime de bénéficier d’un budget supérieur aux 500 000 $ habituellement réservés aux séries du genre. Ses efforts n’ont pas été vains. Ils ont permis à l’équipe de recréer l’esthétisme des années 1970 dans ses moindres détails. Les voitures, les pantalons éléphants taille haute, la surabondance de lambris, la tapisserie, les moustaches, les favoris, les bijoux... Tout y est.

♦ C’est comme ça que je t’aime atterrira sur ICI Tou.tv Extra demain.