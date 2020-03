Comme Snapchat et Instagram, Twitter teste des messages éphémères

San Francisco | Twitter a lancé mercredi au Brésil une phase de test des «fleets», des messages qui disparaissent au bout de 24 heures et ne peuvent pas être partagés ou «aimés», un format similaire aux «stories» de Snapchat et d’autres réseaux sociaux.

«Nous espérons que les fleets aideront les gens à partager leurs pensées fugaces (fleeting, en anglais, ndlr) qu’ils n’auraient pas forcément eu envie de tweeter», a déclaré Kayvon Beykpour, directeur produit du groupe, sur le réseau.

«C’est un changement substantiel, donc nous sommes très contents à l’idée de le tester, de voir comment nos clients l’utilisent et d’en tirer des enseignements», a-t-il ajouté, précisant que le déploiement commençait mercredi au Brésil seulement.

Il a admis que ce format ressemblait beaucoup aux « stories », les vignettes visuelles, comportant généralement une photo ou une vidéo, qui restent visibles pendant 24 heures seulement.

Elles ont été créées par Snapchat en 2013, et copiées ensuite sur les différentes plateformes de Facebook, comme Instagram, et, plus récemment sur LinkedIn (Microsoft).

«Les gens nous disent souvent qu’ils ne sont pas à l’aise parce que n’importe qui peut réagir en public à leurs tweets ou parce qu’il y a cet aspect de permanence et de performance (combien de “j’aime” et de “retweets” vais-je obtenir ?)», a détaillé Kayvon Beykpour, aussi cofondateur de Periscope, une application de vidéo en direct rachetée par Twitte en 2015.

Les «fleets» seront visibles en cliquant sur l’avatar, et les utilisateurs ne pourront y réagir que par message privé.

À moins, évidemment, de réaliser une capture d’écran du «fleet» qui peut ainsi être partagé aussi bien sur Twitter que sur n’importe quelle autre plateforme.

Le réseau des gazouillis avait acquis en février Chroma Labs, une application de création de stories fondée notamment par John Barnett, qui avait créé la fonctionalité «Boomerang» (vidéos en boucle) pour Instagram.