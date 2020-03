LAROCHELLE, André



Le mercredi 19 février 2020, notre père M. André Larochelle, époux de feu Mme Louise Granger, nous a quittés pour le jardin du paradis.Il laisse dans le deuil ses enfants: Marie (Cécile Audette), Gaëtan (Jean Stéphane Beauchamp) et Hélène Larochelle, ainsi que Rolande Labranche (Guy Daudelin) et Yves Dufour qui ont veillé avec nous dans l'amour. Il laisse aussi ses belles-soeurs: Bernadette Tremblay (Pierre Richard), Jocelyne Lanoue, Jeanne Godin, Francine Boyer, Laurette Smith, de nombreux neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis de partout à travers le Québec.Nous vous invitons à venir célébrer sa vie au:SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, J2X 5P9450-390-1111complexefuneraire.cale vendredi 13 mars 2020 de 19h00 à 22h00. Le salon sera ouvert le samedi 14 mars à partir de 10h00. Les funérailles auront lieu à 14h00 à la Cathédrale de Saint-Jean, 215 Rue Longueuil, Saint-Jean-sur- Richelieu, QC J3B 6P6.En sa mémoire, des dons à la Paroisse Saint-Jean-L'Évangéliste au 80, rue Lajeunesse Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec J3B 5G1, seraient appréciés. Des formulaires seront disponibles au bureau du Complexe.