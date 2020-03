PARSER (née LAHAIE), Pauline



À Laval, le 27 février, à l'âge de 94 ans, est décédée Madame Pauline Lahaie, épouse de feu Georges Parser.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bernard et Sylvie (Jean-Pierre), ses petits-enfants Marilou, Sébastien, Anne Maud et Audrey et leurs conjoints, ses arrière-petits-enfants Jacob, Félix, Louka et Angélique, sa soeur Denise, ses frères Robert et Richard, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera au Mausolée St-Martin, édifice situé à l'arrière du complexe :le dimanche 8 mars dès 13h; une liturgie de la Parole sera célébrée à 15h au même endroit.