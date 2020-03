Durant plusieurs années, je vous ai fait cuisiner des petits plats toutes les semaines, grâce aux pages du Journal. Des plats pour les grandes occasions, les Fêtes, les anniversaires, les repas entre amis et des plats pour tous les jeudis soirs. C’est le moment de passer à autre chose et de vous faire gâter par d’autres que moi.

Pour la dernière de mes chroniques, je vous propose de me suivre dans le repas que je préfère, celui du matin. Enfin plutôt celui de fin de matinée : le brunch. Pour cette semaine, je cuisinerai deux plats sur des plaques, cuits au four très facilement, pour avoir du temps assis autour de la table avec les enfants et les copains.

Une plaque avec des œufs et du bacon à la cassonade, garnis d’asperges printanières. Vous pourrez remplacer les asperges par des brocolis ou des quartiers d’endives si vous aimez. La seconde plaque à cuire au four est pleine de légumes à être servis avec une assiette d’œufs brouillés et du bon pain grillé.

Sortez les plaques du four, faites du bon café et servez immédiatement.

Mon dernier conseil sera le plus important : mangez toujours avec des gens que vous aimez. Le repas, quel qu’il soit, sera meilleur.

Œufs bacon asperges au four

Photo courtoisie

La cuisson au four est rapide et permet d’avoir moins de vaisselle à faire. Le bacon peut être remplacé par du bacon de dinde. Arrosez de sirop d’érable si l’envie vous en prend.

Portions : 4

Préparation : 15 min

Cuisson : 25 min

INGRÉDIENTS

1 c. à s. de beurre fondu

8 tranches de bacon, minces

1 c. à s. de cassonade

3 échalotes, émincées

450 g (1 lb) d’asperges fines, pelées

4 gros œufs

Sel et poivre

PRÉPARATION

Préchauffer le four à 190 °C (375 °F). Couvrir une plaque à four de papier sulfurisé. Badigeonner le papier de beurre fondu. Saler et poivrer. Étendre les tranches de bacon sur la plaque. Saupoudrer de cassonade. Couvrir des tranches d’échalotes. Couvrir d’une feuille de papier sulfurisé. Cuire au four 7 minutes. Retirer la plaque du four. Ajouter les asperges et poursuivre la cuisson huit minutes. Retirer du four. Casser les œufs très délicatement sur le bacon. Cuire au four 10 minutes. Retirer du four. Poivrer légèrement et servir immédiatement.

Légumes au four à la crème

Photo courtoisie

Vous apprécierez ce plat facile, coloré et goûteux. Assaisonnez-le bien. Servez-le avec des œufs pochés ou brouillés.

Portions : 4

Préparation : 10 min

Cuisson : 35 min

INGRÉDIENTS

2 grosses patates douces pelées, en quartiers

2 c. à s. d’huile d’olive extra-vierge

3 tomates moyennes, en moitiés

2petits poivrons doux, en moitiés

1 c. à s.de thym frais haché

½ c. à t.de piment d’Espelette

2 c. à s.de basilic haché

½ tasse de crème fraîche

Sel et poivre

PRÉPARATION