Des accusations de harcèlement révèlent les tensions au sein du gouvernement britannique

Près de trois mois après son triomphe aux législatives, le Premier ministre britannique Boris Johnson tente de sauver sa ministre de l’Intérieur, embourbée dans un scandale de harcèlement révélant d’importantes tensions au sein de l’exécutif.

Des accusations publiques d’injures envers des collaborateurs, une démission fracassante et une plainte devant la justice... La patronne du Home Office, Priti Patel, fait face à des appels à la démission, accusée d’avoir malmené ses équipes actuelles et passées lorsqu’elle s’occupait du Développement international dans le gouvernement de Theresa May. Elle dément vigoureusement.

Cette tempête pourrait se limiter à un conflit de personnalités si elle n’intervenait pas dans un contexte de relations difficiles entre le gouvernement et des hauts fonctionnaires réputés réticents face au Brexit, dans le viseur du redouté conseiller Dominic Cummings, qui est déterminé à bousculer l’establishment.

Mercredi, Boris Johnson a offert son plein soutien à sa ministre, qui avait fait campagne à ses côtés lors du référendum de 2016 en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, mis en oeuvre fin janvier.

Elle fait un « boulot extraordinaire », a asséné le chef de gouvernement conservateur aux députés.

Mais les accusations s’accumulent. Sous pression, Boris Johnson a lancé une enquête interne pour vérifier si Priti Patel a contrevenu ou non au code de conduite ministériel.

Le scandale a éclaté avec la démission retentissante, samedi, du plus haut fonctionnaire du ministère de l’Intérieur, Philip Rutnam. Ce dernier a accusé devant les caméras Priti Patel d’être à l’origine de fuites « vicieuses » dans la presse contre lui après qu’il eut fait part de ses inquiétudes sur son comportement.

Cris et injures

« Selon des accusations que j’ai reçues », Mme Patel a notamment « crié et injurié, dénigré des gens et fait des demandes déraisonnables et répétées », a-t-il expliqué.

Il a également annoncé intenter des poursuites contre le gouvernement pour avoir poussé à sa démission.

Ces accusations ont été fermement démenties par Priti Patel, dont des conseillers ont dénoncé « des forces obscures » tentant de saper son autorité.

Ils en veulent pour preuve des informations de presse selon lesquelles les services de renseignement intérieur britanniques n’ont pas confiance en elle, ce que ces derniers ont réfuté.

Pour Alex Thomas, du centre de réflexion Institute for Government, cette affaire témoigne d’une « dégradation extrême et extraordinaire des relations au sommet » de l’État.

« Le Home Office est le théâtre d’un parfait concours de circonstances, avec (différents) types de personnalités et un programme particulièrement difficile qui a conduit à la confrontation », a-t-il ajouté.

Dans ce contexte, « il sera très difficile, voire impossible, de mettre en oeuvre tout ce qui doit l’être dans les 12 prochains mois », avertit l’expert, interrogé par l’AFP.

Le ministère de l’Intérieur doit concrétiser deux promesses de campagne de Boris Johnson: recruter 20 000 policiers supplémentaires et mettre en place un nouveau système d’immigration à points après le Brexit.

« La volonté du peuple »

Les tensions dépassent le seul cadre du ministère de l’Intérieur et affectent aussi les relations entre Downing Street et les fonctionnaires du gouvernement, astreints à la neutralité.

Dominic Cummings, conseilleur spécial de Boris Johnson et grand artisan de la victoire du «Leave» lors du référendum sur le Brexit, n’a jamais caché sa volonté de secouer un establishment qu’il considère trop engourdi.

En février, la presse britannique affirmait que le gouvernement avait dressé une liste de hauts fonctionnaires - dont Philip Rutnam - qu’il souhaitait remplacer parce qu’ils ne sont pas sur la même ligne.

Priti Patel bénéficie notamment d’un soutien important parmi les députés conservateurs, dont beaucoup ont longtemps reproché aux fonctionnaires de tenter de saboter le Brexit.

Si le Royaume-Uni ne fait désormais plus partie de l’UE, certains d’entre eux les suspectent encore de vouloir empêcher le pays de forger son indépendance.

«Les fonctionnaires sont des fonctionnaires de la Couronne et (...) ils doivent vraiment exécuter la volonté du peuple», a insisté le député tory Bill Cash.

Mais l’approche de Dominic Cummings n’a pas que des alliés au sein du gouvernement. Le ministre de Finances Sajid Javid a claqué la porte en février, mécontent de ne pouvoir choisir lui-même ses principaux conseillers.