PICHÉ, Évelyne



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès d'Évelyne Piché à la Maison des Collines de Wakefield, le 24 février 2020, à l'âge de 53 ans.Fille de feu Gaston R. Piché et de Marie-Marthe Montpetit, elle laisse dans le deuil son conjoint bien-aimé Martin Dessureault, sa mère adorée Marie-Marthe, ses frères et soeurs Marianne (Lauré Lussier), Jérôme (Joan Henchey), Louis et Geneviève (Robert Bull). Elle laisse également dans le deuil son beau-père Ghislain Dessureault, ses belles-soeurs Masha (Jacques G. Lavoie), Karinne (Yves Besner), et Ève, ses très chers neveux et nièces Olivier, Alexandre, Charlotte, Béatrice, Juliette, Éléonore, Elena, Gabriel, Marie- Soleil, David, Gabrielle et sa filleule Angélique, de même que de nombreux parents, amis et collègues de travail.La famille recevra les condoléances le vendredi 13 mars de 18 h à 22 h, et le samedi 14 mars de 9 h à 10 h 45 au Complexe funéraire J.A. Larin & Fils, 317 rue Victoria, Salaberry-de-Valleyfield, Québec.www.jalarin.comLes funérailles suivront à 11 h en la Basilique-Cathédrale Sainte-Cécile, 11, rue de l'Église, Salaberry-de-Valleyfield. L'inhumation aura lieu à une date ultérieure.La famille souhaite remercier spécialement l'ensemble du personnel de la Maison des Collines pour le soutien exceptionnel offert à travers cette épreuve.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison des Collines.www.jedonneenligne.org/lamaisondescollines/IMG/"Belle et lumineuse Évelyne,ton amour, ta musiqueet ta douce voix continueront àbercer nos coeurs pour toujours..."