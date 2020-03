DUROCHER, Rolande



À Montréal, le 29 février 2020, est décédée, à l'âge de 77 ans, Rolande Durocher.Elle laisse dans le deuil ses enfants Isabelle (Michel) et François (Lyne), son petit-fils Simon, sa soeur Cécile, ses frères Lucien (Diane) et Jean-Louis (Gisèle), ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 7 mars 2020 à compter de 10h. Les funérailles auront lieu à 14 h en l'église St-Donat, et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.