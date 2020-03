Jamais sans mon masque

Le coronavirus ou le COVID-19 est une véritable éclipse médiatique et sociale. Partout, il ouvre les bulletins de nouvelles et trône à la une des journaux. Pendant que chaque pays guette « son » premier cas, il fait fermer des musées, annuler de grands événements et met des villes entières en quarantaine.

Le COVID-19 vide les pharmacies de toutes les sortes possibles de masques. Ici et ailleurs, comme le rapportait hier Le Journal, l’inquiétude grandit. On prépare même certains de nos hôpitaux en cas de contagion en chaîne. Pour le combattre, on nous répète les mêmes consignes : lavage fréquent des mains, port du masque si on est malade, limiter ou annuler ses voyages, etc.

En même temps, la situation est en constante évolution avec des mises à jour quotidiennes. Sans vaccin, ce virus risque-t-il d’être plus pernicieux que l’influenza – la grippe classique ? Quoi qu’il en soit, force est néanmoins de constater qu’entre la virulence relative du COVID-19 sur le plan des symptômes et l’immense attention qu’il commande, la modération aurait peut-être meilleur goût.

Quelques leçons

Bien au-delà du COVID-19, tirons tout de même quelques leçons utiles pour nous – heureux résidents d’un pays nordique – qui chaque hiver subissons déjà grippe, rhumes et gastro comme une fatalité annuelle. Un pénible rituel somme toute inévitable. Des mesures préventives sont pourtant possibles.

Et si on s’inspirait du COVID-19 pour affronter la saison de la grippe de manière plus intelligente ? Pourquoi ne pas préférer la prévention à la fatalité bébête ? Le « risque zéro » n’existe pas, c’est sûr, mais hormis pour le vaccin antigrippe, on peut faire plus et mieux. Il nous faut tout d’abord une vraie campagne nationale d’éducation au civisme en hiver.

Oui, le civisme. Le mot est dit. Or, combien de fois on se fait tousser ou éternuer en plein visage par le premier venu ? À l’opposé, le civisme, c’est se préoccuper de sa santé, mais aussi de celle des autres qu’on croise tous les jours au travail, dans un bus, un train ou le métro, à l’épicerie, à l’école, etc.

Sortir de sa bulle

Le civisme, c’est quoi ? C’est rester chez soi quand on est malade. Si on est obligé de sortir, c’est porter un masque pour diminuer la propagation de ce qu’on a. Le civisme, c’est se laver les mains régulièrement. Incluant dès qu’on arrive à la maison, au travail, chez des amis ou dans la famille.

Le civisme, c’est s’entendre pour éviter les poignées de mains ou les embrassades pendant l’hiver. (On peut toujours se reprendre au printemps !) À l’extérieur, le civisme, c’est aussi porter des gants de tissu qui, contrairement au cuir, sont lavables à la machine.

Le civisme en temps de grippe et de gastro, c’est penser aux autres et à leur bien-être tout en protégeant le nôtre. Bref, c’est prendre conscience de son environnement. C’est sortir de sa bulle, de son nombril ou de ses écrans.

Ma grand-mère Marie-Blanche – qui nous enseigné ces simples mesures dès mon enfance – appelait ça fort joliment « la politesse de l’hiver ».