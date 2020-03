Je sors je reste

Coup de cœur

Album : Suddenly - Caribou

Photo Courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète canadien Dan Snaith, de son nom d’artiste Caribou, lançait vendredi dernier son tout nouvel album intitulé Suddenly, un premier opus après la parution de Our Love en 2014. À travers Suddenly, Caribou propose des sonorités très électro et raffinées et où les voix prennent une importance bien centrale, mais toujours élégante. La présence ponctuelle de piano, de cuivres, de percussions, d’orgue et de cordes vient agrémenter agréablement ce nouvel album de douze titres.

Disponible depuis le 28 février

Je sors

Cinéma

Close-up

Photo Courtoisie

Du réalisateur iranien de renommée internationale Abbas Kiarostami, le film Close-up se veut une œuvre hybride mélangeant la fiction et le documentaire dont l’intrigue débute par l’arrestation d’un homme accusé d’avoir personnifié de façon frauduleuse un cinéaste. Le film, produit en 1990, a notamment été salué pour son inventivité déroutante.

Ce soir à 21h au Cinéma moderne - 5150, boulevard Saint-Laurent

Exposition

These Rooms of Earth and Stones

Photo Courtoisie, Michel Boulanger

Présentée jusqu’au 21 mars à la Galerie de l’UQAM, l’exposition «These Rooms of Earth and Stones», des artistes Michel Boulanger et Katja Davar, explore l’impact de l’activité humaine sur l’environnement et sur la façon dont l’exploitation de la Terre a modifié son apparence géologique. À travers leurs œuvres, les artistes s’intéressent ainsi aux mélanges possibles entre culture humaine, environnements naturels et technologie.

Aujourd’hui de 12h à 18h à la Galerie de l’UQAM - 1400, rue Berri

Cinéma

L'AILLEURS

Photo Courtoisie

Dans le cadre des Rendez-vous Québec Cinéma, se déroulant du 26 février au 7 mars, et en collaboration avec le comité Diversité de Réalisatrices Équitables, les étudiantes à la maîtrise de l’Université Concordia présenteront ce soir un programme de quatre courts et moyens métrages intitulé L'AILLEURS.

Ce soir à 19h15 à la Cinémathèque québécoise - 335, boulevard de Maisonneuve Est

Spectacle

Matt Holubowski

Photo Agence QMI, Simon Clark

Ayant lancé le 28 février dernier son dernier album intitulé «Weird Ones», un troisième opus largement salué par la critique, l’auteur-compositeur-interprète Matt Holubowski présentera ce soir un spectacle au MTelus. Le musicien y propose des chansons aux sonorités folks parfois bien planantes jumelées à des arrangements toujours convaincants.

Ce soir à 20h au MTelus - 59, rue Sainte-Catherine Est

Théâtre

Foreign Radical

Photo Courtoisie, Theatre Conspiracy

Présenté du 4 au 6 mars au Théâtre Aux Écuries, le spectacle Foreign Radical de la compagnie Theatre Conspiracy met en scène un groupe de 35 participants divisé en plusieurs espaces. Le public aura une prise sur le déroulement de cette pièce à la manière d’un livre dont vous êtes le héros. Le spectacle, qui a notamment été acclamé par la critique à travers une tournée de plus de cinq ans, cherche à réfléchir aux questions de sécurité, de profilage, de respect de la vie privée et de liberté d’expression.

Ce soir à 20h au Théâtre Aux Écuries - 7285, rue Chabot

Je reste

Télé

La Méditerranée va-t-elle passer l'été ?

Photo Courtoisie

Télé-Québec diffusera ce soir « La Méditerranée va-t-elle passer l'été ?», un documentaire qui explore les nombreux dangers qui guettent aujourd’hui la mer Méditerranée et qui remettent en question la survie de sa faune et de sa flore.

Ce soir à 20h sur les ondes de Télé-Québec

Album

Lighter Fluid – Les Deuxluxes

Photo Courtoisie

Le duo Les Deuxluxes, formé d’Anna Frances Meyer et d’Étienne Barry, propose un nouvel album intitulé «Lighter Fluid» aux sonorités bien rock'n'roll, et ce plus de trois ans après la parution de leur dernier opus.

Disponible depuis le 28 février

Livre

Investir à la bourse et s’enrichir

Photo Courtoisie

Si le titre pourrait laisser évoquer un essai portant simplement sur l’enrichissement personnel, cette nouvelle édition du livre de Bernard Mooney cherche bien davantage à donner les clefs d’une autonomie dans le monde complexe de la bourse et de la finance.

Disponible depuis le 12 février