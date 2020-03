Je veux voir J’accuse!

Quand un premier ministre veut empêcher un projet, il dit qu’il n’y a pas d’« acceptabilité sociale ».

Ce concept est maintenant rendu dans le milieu culturel. Savez-vous pourquoi on ne verra jamais J’accuse, de Roman Polanski, au Québec ?

Pour nos distributeurs, Polanski est « toxique », aussi dangereux qu’un pipeline qui coule.

ÉCRAN DE FUMÉE

Lundi, à RDI 24/60, le président de K-Films Louis Dussault a affirmé à Geneviève Asselin qu’il n’y avait pas d’acceptabilité sociale pour le film J’accuse. « Ce n’est pas du pétrole, mais culturellement, c’est pareil... » Heureusement que Mme Asselin lui a fait remarquer qu’en France, la population a pourtant pu voir le film et se faire sa propre idée.

Au Québec, on serait donc moins matures, moins intelligents, moins aptes à juger de la qualité d’une œuvre ?

« À K-Films, on n’est pas d’accord culturellement pour diffuser un film contre la vague #metoo », a déclaré monsieur Dussault. Mais il mélange tout ! J’accuse n’est pas un film « contre » #metoo, ne légitime pas le viol, ne glorifie pas un violeur ! C’est un film sur l’antisémitisme !

Louis Dussault a fait un parallèle avec Unplanned, film antiavortement, qui a été diffusé l’été dernier dans les cinémas Guzzo (au Québec) et Cinéplex, Landmark (dans le reste du Canada).

Quelle comparaison boiteuse ! Avec Unplanned, c’est le sujet du film qui était controversé.

Et depuis quand ce sont des hommes d’affaires qui posent les critères de l’acceptabilité sociale ?

En fait, on sait très bien pourquoi aucun distributeur québécois n’achètera J’accuse. Frileux, pissous, ils ont peur qu’une poignée de militantes #metoo manifestent devant les cinémas. Peur que la FFQ ou les Intouchables Néo-féministes les éviscèrent sur la place publique.

À RDI, Mario Fortin, PDG des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée, a raconté que lorsqu’il a présenté l’année dernière le dernier film avec Patrick Bruel Le meilleur reste à venir, il a reçu des courriels et des appels de protestation.

(Je vous rappelle que les enquêtes de police sur les allégations d’inconduite sexuelle contre Bruel n’ont toujours débouché sur aucune accusation.)

« Mais on a quand même montré le film et on a laissé les clients décider », a expliqué Mario Fortin.

Décider : c’est exactement ce que j’aimerais faire avec J’accuse. Et je suis certaine que je ne suis pas la seule.

C’EST LA MEILLEURE !

Voulez-vous en entendre une bonne ? Adèle Haenel, qui a quitté la salle en criant « La honte » quand Polanski a remporté le César de la meilleure réalisation, déclarait en 2014 que son écrivain préféré était Louis-Ferdinand Céline.

C’est donc qu’elle adhère à la « séparation artiste/œuvre » vu que l’auteur de Voyage au bout de la nuit était un antisémite pro-nazi notoire.

En voulez-vous une autre ?

L’humoriste Florence Foresti a refusé de remonter sur scène après la victoire de Polanski.

Mais dans son numéro d’ouverture, elle reprenait la fameuse scène de l’escalier du film Joker sur la musique Rock’n Roll Part 2 de Gary Glitter.

Or, ce Britannique fut condamné à seize ans de prison en 2015 pour pédophilie, dont le viol d’une fille de moins de 13 ans.

« Hou, la boulette ! »... comme ils disent dans Le dîner de cons.