Journal d’une «proche aidante»: Floride, mars 2020

Depuis quelques semaines, je suis chez nos voisins du Sud, je me suis sauvée de l’hiver pour aller rejoindre ma vieille en Floride.

Il faut bien s’occuper de nos vieux. Qu’importe si, comme ma vieille, ils travaillent encore. Tous les jours, je retrouve mon adolescente de 88 ans, assise devant son ordinateur en train de travailler sur ses mises en scène pour le Théâtre du Rideau Vert, dont elle assume la direction artistique depuis quelques années.

N’allez pas croire qu’elle se prélasse à la plage, c'est tout juste si elle y descend quelquefois avec un livre. Denise Filiatrault n’est pas une contemplative. Hier encore, alors que je lui faisais observer la beauté du coucher de soleil, elle ronchonne: «Ben oui, c’est beau, pis? C’est toujours pareil, après il va faire noir.» Bonjour la poésie!

Il faut sans cesse «entertainer» cette hyperactive.

Le petit déjeuner à peine terminé, elle me demande ce qu’on mange pour souper. Elle fait la grimace à quelques-unes de mes propositions jusqu’à ce qu’on arrive pile sur le menu qui lui convient. Nous sortons faire les courses, mon ado traîne les pieds dans ses gougounes ou marche les running shoes délacés. Je reste derrière elle pour la surveiller comme le lait sur le feu parce qu’elle part dans tous les sens, agrippée à son panier qu’elle roule à fond de train.

Comme tout le monde, on commence à paniquer un peu à cause du coronavirus. Le Joker orange et son brillant vice-président ont beau prier et dire que le virus disparaîtra par miracle, on sent que la tension monte ici.

Je propose à ma vieille d’aller chercher du Purell à la pharmacie, elle n’aura qu’à m’attendre dans la voiture, ça m’évitera de la suivre en courant comme un chien fou dans les allées. La pharmacie est immense; la broue dans le toupet, je cherche le produit, sachant qu’elle m’attend, ça m’énerve... Évidemment, je ne trouve personne pour me renseigner. Direction la caisse: pas un chat, là non plus. Enfin un commis pour m’annoncer qu’il n’y en a plus et qu’on ne trouve plus une seule bouteille de ce liquide désinfectant pour les mains à des kilomètres à la ronde!

Je ressors, pour la retrouver dehors devant la portière, les baguettes en l’air, impatiente parce que je vais lui faire rater son District 31!

– Qu’est-ce qu’on va faire?

– Ben ma p’tite fille, on va se laver les mains 56 fois par jour, c’est toute. Pis tiens, on s’achètera des gants de caoutchouc!