Kahnawake: l'armée devrait aider les policiers advenant une intervention, croit l’APPQ

KAHNAWAKE – Dans l’éventualité où la police devait intervenir pour faire cesser le blocus ferroviaire à Kahnawake, le président de l’Association des policières et policiers provinciaux du Québec (APPQ) demande à François Legault de faire appel à l’armée, notamment en raison de la présence possible d’armes capables de «percer des blindages» sur la réserve mohawk.

• À lire aussi: Trudeau perd quelques plumes

• À lire aussi: Statu quo à Kahnawake

Interpellé sur le sujet lors d’une conférence tenue mercredi matin, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a toutefois rejeté du revers de la main l’idée de faire intervenir l’armée pour démanteler les barricades.

Pierre Veilleux a décidé d’écrire au premier ministre Legault lorsqu’il a appris le 28 février, dans le «Journal de Montréal», la saisie au début janvier de plusieurs armes automatiques, dont une mitrailleuse lourde, sur le territoire de Kahnawake.

«Cependant, nous tenons à souligner également que nous n’avons aucun doute que les policières et policiers de la Sûreté du Québec, le cas échéant, feront avec prudence et professionnalisme le travail que commanderont éventuellement les circonstances», a écrit le président de l’APPQ, Pierre Veilleux.

«Toutefois, dans l’éventualité où les renseignements devaient révéler qu’une menace de présence d’armes de type militaire serait encore présente au moment d’une intervention, nous vous recommandons fortement que cette dernière se fasse conjointement avec une équipe spécialisée des Forces armées canadiennes», a-t-il ajouté.

D’autre part, M. Veilleux a tenu à féliciter François Legault pour ses propos controversés au sujet de la présence possible d’AK-47 à Kahnawake. «En effet, à l’instar de ce que nous avons entendu à la suite de vos propos, nous croyons fermement que même en présence d’une situation délicate, la vérité a toujours sa place. De plus, vos propos illustrent également votre souci pour la sécurité des policières et policiers qui seraient éventuellement appelés à intervenir afin de rétablir l’ordre», a écrit M. Veilleux.

Le barrage ferroviaire érigé à Kahnawake en solidarité aux chefs héréditaires de la Première Nation Wet’suwet’en, en Colombie-Britannique, perturbent le réseau ferroviaire depuis près d’un mois.

Mercredi, les barricades étaient toujours en place sur le chemin de fer du Canadien Pacifique, non loin du pont Mercier.