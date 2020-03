Le Cirque Alfonse ouvrira Montréal complètement cirque

MONTRÉAL – C’est le Cirque Alfonse, avec sa nouvelle production «Animal, histoire de ferme», qui lancera la 11e édition du festival Montréal complètement cirque, laquelle se déroulera du 2 au 12 juillet prochain.

Habituée de Montréal complètement cirque, où elle avait brillé avec ses spectacles «Timber!» (2011), «Barbu» (2014) et «Tabarnak» (2017), la troupe du Cirque Alfonse s’inspire à nouveau d’un legs du patrimoine québécois, revisité à la sauce contemporaine, pour façonner «Animal, histoire de ferme», dans l’humour et l’irrévérence qu’on lui connaît.

La compagnie originaire de Saint-Alphonse-Rodriguez a jusqu’ici été applaudie par 250 000 spectateurs dans 14 pays.

Cette fois, c’est la thématique de la ferme qui sera sens dessus dessous! On verra un gentleman-farmer entouré de créatures familières, mais déjantées, comme des poules avec des dents, de vilains canards et des vaches ruant dans les brancards. Les contes enfantins flirteront avec la ruralité, on tordra les clichés et on détournera la morale dans un amalgame de cirque, de chant, de danse, de théâtre et de musique. Le funk agricole – un mélange de «trad» et de soul créé expressément par les musiciens d’Alfonse – sera joyeusement à l’honneur.

«Animal, histoire de ferme» tiendra l’affiche de la TOHU du 2 au 12 juillet 2020. Les billets sont maintenant en vente au montrealcompletementcirque.com.