Les 6 grandes questions à te poser avant l’achat de ta première maison

Hourra! Tu souhaites te lancer dans l’achat d’un premier condo ou d’une première maison. Chou! Tu es soudainement stressé et cette expérience, qui est censée être des plus enthousiasmantes, devient plutôt éprouvante.

Avant de te laisser emporter par la panique, voici quelques questions pour t’aider dans l’achat de ta première propriété.

1. Quel est ton pouvoir d’achat?

C’est LA question fatidique. Comme on dit, ça passe ou ça casse. Évidemment, pour passer à l’achat d’immobilier, tu dois savoir si tu as les moyens d’accéder à la propriété, et donc déterminer combien tu peux payer.

Sache qu’il y a une mise de fonds minimale à verser lors de l’achat d’une maison. Ce montant sera déduit du prix d’achat et ton hypothèque couvrira donc le solde du prix de la maison.

Comme mentionné sur les plateformes du gouvernement du Canada, 5% du prix d’achat est nécessaire pour une maison de 500 000 $ ou moins. Cela passe toutefois à 20% pour une maison de plus d’un million de dollars.

De manière générale, tes frais d’occupation mensuelle ne devraient pas dépasser les 30% de ton revenu mensuel brut. En allant à la banque, tu pourras réviser ton portrait financier, voir si ce scénario est envisageable pour toi et ensuite faire préapprouver ton emprunt. Ce sera déjà un très bon départ!

Unsplash - Bent Van Aeken

2. Comment financeras-tu tes paiements mensuels?

Au-delà du pouvoir d’achat, il est primordial de bien déterminer les modalités de ton remboursement hypothécaire. Prêt fermé ou ouvert? Taux fixe, taux variable, taux révisable annuellement? Remboursement à court terme ou long terme? Selon ta personnalité financière, en fonction de tes autres dettes et de ton style de vie, un conseiller financier t’aidera à gérer ton prêt hypothécaire de façon adéquate.

L’achat d’une maison sera aussi une belle façon de réviser ton budget et parfois même ton rythme de vie, en fonction de ces paiements réguliers. Si tu sens que l’achat d’une maison engorgera ton budget, sache que plusieurs avenues s’offriront à toi pour financer ton remboursement. Par exemple, certains acheteurs vont prendre un locataire durant quelques mois pour alléger leurs paiements.

3. Est-ce le bon moment?

Tout est une question de timing! D’abord, il est important que tu t’interroges à savoir si c’est un bon moment dans ta vie pour faire l’achat d’une propriété. Est-ce le bon moment par rapport au style de vie que tu mènes? Serait-il préférable pour toi de louer une année de plus pour mettre plus d’argent de côté et t’offrir quelque chose de mieux ensuite?

Évalue aussi la situation globale de l’immobilier dans le secteur où tu souhaites vivre. Niveau des prix de l’immobilier, taux actuels pour l’obtention de crédit immobilier, prêts et programmes d’aide supplémentaires pour soutenir l’achat d’une propriété, sans oublier le coût de location d’une propriété équivalente; voilà de bons critères à observer pour effectuer une comparaison éclairée.

4. Quelle est la maison faite pour toi?

N’aie pas peur, l’achat de ta première maison ne signifie pas que tu y resteras jusqu’à la fin de tes jours. Lors de ton magasinage, pense à tes besoins dans un avenir plus ou moins rapproché, sans te projeter sur le long terme.

Détermine si tu comptes passer plus de 6 ou 7 ans dans cette demeure et si tu seras assez stable d’un point de vue géographique. Si la réponse est non, il sera alors peut-être plus avantageux d’effectuer une location.

Pense aussi aux services dont tu auras besoin dans ce prochain cycle de vie. Sois prévoyant. Garderies, écoles primaire et secondaire, CLSC? Maison en ville ou en campagne?

Unsplash - David Hellman

5. As-tu besoin d’un courtier immobilier?

Si tu n’as personne dans ton entourage qui puisse t’aider dans le cheminement de ton premier achat de propriété, il sera profitable et rassurant de t’orienter vers un courtier immobilier. Il y a énormément de petits détails à gérer lors de l’achat d’une propriété et le courtier t’aidera à anticiper ceux-ci.

Choisis un courtier immobilier avec qui tu te sentiras en confiance et surtout, un courtier qui sera en mesure de t’offrir les meilleurs conseils selon le marché, la ville et le quartier que tu convoites. Ton agent deviendra ton partenaire d’affaires. Il faut assurément que vous soyez sur la même longueur d’onde.

Unsplash - Austin Distel

6. De quelles réponses as-tu besoin durant ton magasinage?

C’est maintenant le temps de te lancer dans le grand magasinage et de faire quelques visites? Voici quelques questions à poser à ton courtier ou aux anciens propriétaires:

- Pourquoi la maison que tu convoites est-elle à vendre?

- De quelle année date la construction et quand ont été faites les dernières rénovations (fondations, toiture, isolation des portes et fenêtres, fosse septique, etc.)?

- Y’a-t-il déjà eu des dégâts importants?

- Quelles sont les installations offertes (foyer, piscine, etc.) et respectent-elles les normes municipales?

- Quelle est la consommation énergétique de la maison? A-t-elle assez de luminosité et d’ombre?

- Auras-tu un endroit pour stationner ton auto ou un accès à un stationnement sur rue?

- Le quartier répond-il à tes besoins en matière de transport, de centres d’intérêt et de services? Ton travail sera-t-il facilement accessible?

- Quelle est l’ambiance du voisinage? Quel est l’âge moyen des résidents du quartier? Sont-ils des gens de confiance?

Tous ces éléments doivent surtout servir à se rappeler qu’il vaut mieux de prendre son temps et de porter une attention particulière aux détails.

Bon magasinage!