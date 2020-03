Les Blue Jackets laissent filer l’avance

Impliqués au plus fort de la lutte pour une place en séries éliminatoires dans l’Association de l’Est, les Blue Jackets de Columbus n’ont pas été en mesure de protéger une avance de deux buts, mercredi à Calgary, s’inclinant au compte de 3 à 2 en prolongation face aux Flames.

Décimés par les blessures, les visiteurs ont inscrit deux buts en première période. Devin Shore a été le premier à toucher la cible. Il s’agissait par ailleurs de son tout premier but dans l’uniforme des Blue Jackets, lui qui avait été acquis des Ducks d’Anaheim en retour de Sonny Milano à la date limite des transactions. Gustav Nyquist a également fait scintiller la lumière rouge.

Le gardien Joonas Korpisalo a bien tenté de conserver cette avance, mais il a finalement cédé avec un peu plus de huit minutes à jouer devant Elias Lindholm. Matthew Tkachuk a créé l’égalité, puis T.J. Brodie a joué les héros lors de la période supplémentaire.

Malgré ce revers, les Blue Jackets ont devancé les Islanders de New York au premier rang des équipes repêchées dans l’Est en vertu d’une fiche de 32-21-15 bonne pour 79 points. Les Islanders et les Hurricanes de la Caroline, qui accusent respectivement un et quatre points de retard, ont toutefois plusieurs matchs en main.