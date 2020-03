Lettre aux mamans qui manquent d’esprit d’initiative

Je lis ce matin dans Le Journal, le long monologue d’une mère qui se plaint que dans l’école que fréquentent ses enfants, il n’y ait pas de micro-ondes pour que ces derniers puissent faire chauffer le repas qu’elle leur prépare. En conséquence, toujours selon ses dires, elle serait obligée de leur faire des sandwichs cinq jours par semaine. Ce qui, à ses yeux, est une aberration quand les grands bonzes de la santé s’évertuent à nous dire qu’il faut donner une alimentation saine et variée à nos enfants si l’on veut qu’ils prennent de bonnes habitudes de vie. Les objectifs de cette mère sont louables, mais je constate que ses réflexes personnels pour y arriver ne sont pas à la hauteur. Ne sait-elle pas qu’il existe sur le marché ce qu’on appelle des Thermos dans lesquels on peut apprêter des repas chauds aux enfants, et qui le resteront jusqu’à ce que le bocal soit ouvert pour consommation ?

Suzie de Laprairie

Attribuons ça au fait qu’ayant le nez trop collé sur le problème, l’évidence n’avait pas de place pour lui sauter aux yeux. Merci du commentaire.