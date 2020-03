Matt Holubowski au MTELUS: dans la lumière

MONTRÉAL – Matt Holubowski a guidé avec douceur le public du MTELUS vers son nouveau chemin musical, mercredi, à la lumineuse première de son spectacle «Weird Ones», présentée par le Festival international de Jazz de Montréal et Greenland.

Après une douce entrée en matière du sympathique Dan Mangan, qui a su conquérir les spectateurs un peu dissipés à coups de douces chansons folk et d’anecdotes cocasses, Matt Holubowski a pris possession de la scène baignée de lumière vers 21h15. Sous des bruits ambiants rappelant l’orage, l’auteur-compositeur-interprète a entonné la jolie «Weird Ones», pièce-titre du troisième opus lancé fin février.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

Comme une nouvelle voie pas trop loin, mais juste assez, des sentiers folk déjà battus avec «Old Man» – présenté sous le pseudonyme Ogen – et «Solitudes», «Weird Ones» s’inscrit dans la lignée des opus qui ont le potentiel de marquer une carrière. Aucune surprise face aux critiques positives qui pleuvent sur ce bel effort aux sonorités pop: «lumineux», «magnifique», «le meilleur d’Holubowski»...

Force est d’admettre que ces compliments s’appliquent aussi aux chansons de «Weird Ones» sur scène, sinon plus, à voir l’artiste interpréter «Two Paper Moons» de sa voix puissante. La pièce atmosphérique, d’ailleurs joliment mise en images dans un vidéoclip mettant en vedette Antoine Pilon et Marine Johnson, a bien donné le ton à la soirée déjà douce.

Photo Agence QMI, MARIO BEAUREGARD

«Salut, ça va? Merci d’être là, c’est fou! Je me suis levé ce matin en me demandant si vous alliez être là! [...] “Weird Ones” vient d’un endroit sombre, pour aller vers une voie plus lumineuse, colorée», a lancé l’artiste dans un sympathique franglais.

Holubowski a pris le temps de se poser, et ça s’entend, avant de se lancer dans la conception de ce nouvel album. C’est au creux de multiples réflexions et voyages que sont notamment nées les «Thoroughfare», «Down the Rabbit Hole» et «The Highlands», qui ont suivi devant les spectateurs silencieusement attentifs.

Entre moments englobants, délicieux traits d’humour et explosions à la fois sonores et lumineuses, l’auteur-compositeur-interprète a enchaîné les pièces de «Weird Ones» avec une solide aisance.

Malgré l’enthousiasme envers ses nouvelles compositions, l’artiste n’a pas hésité à faire plaisir à ses fans de longue date en présentant entre autres les succès «The Year I Was Undone», «The King» et «The Weatherman (or, The Felonies are Magnets On My Coat)» tirées de son opus «Solitudes».

Au moment d’écrire ses lignes, Matt Holubowski devait encore chanter plusieurs chansons de son nouvel album.

Après son passage au MTELUS, Matt Holubowski entamera une tournée de plusieurs dates au Canada, aux États-Unis et en France. Pour toutes les dates: mattholubowski.com