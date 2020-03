Michael Bloomberg abandonne mais demeure un atout précieux

La soirée d’hier aura eu pour effet de bien camper les positions: il y a maintenant un candidat plus progressiste et un modéré. Le parti devra maintenant trancher entre les deux options et essayer de faire front commun en novembre 2020.

L’annonce du départ de Michael Bloomberg, plus tôt aujourd'hui, permettra de déterminer plus clairement qui, de Biden ou de Sanders, héritera du lourd mandat de chasser Donald Trump.

L’abandon de Bloomberg, c’est d’abord l’échec d’une stratégie risquée et coûteuse. Bien des observateurs et des universitaires se demandaient si son modèle de campagne pouvait entraîner une nouvelle tendance. Entré très tard dans la course, le milliardaire a fait l’impasse sur les quatre premiers rendez-vous pour tout miser sur la soirée d’hier. À coups de millions (plus de 500), il s’est assuré une présence dans les médias.

Les résultats sont bien minces et, malgré son immense fortune, Bloomberg devait espérer un meilleur retour sur l’investissement. Quand on analysera plus en profondeur l’absence de résultats, il faudra cependant aller au-delà de la seule stratégie et regarder du côté du candidat. L’ancien maire était entouré d’une équipe d’élite, mais il n’est jamais parvenu à dégager une image inspirante ou sympathique.

Minimalement, même quand on enregistre un vote de compromis, il faut avoir un peu envie de voter pour le candidat. Si on ajoute à son image hautaine et froide une performance désastreuse et inexcusable lors du premier débat, Bloomberg doit porter une part du blâme dans l’échec de sa candidature.

Je demeure prudent en utilisant le terme échec. C’en est un sur le plan personnel, mais le parti pourra reconnaître l’impact de sa candidature sur l’évolution de la course. Si Bloomberg s’est décidé à plonger, c’est que Joe Biden en arrachait.

Biden a bien senti Bloomberg lui souffler dans le cou et il a redoublé d’ardeur lors du débat en Caroline du Sud. La présence du milliardaire le forçait à améliorer la qualité de son jeu. Biden se retrouve ce matin dans le siège du conducteur après un retour historique et les stratèges démocrates doivent se réjouir du fait que la présence de Bloomberg ait pu accroître le niveau d’intensité de celui qui était le grand favori il y a plusieurs mois avant de connaître un passage particulièrement difficile.

Il faut reconnaître un autre grand mérite à l’implication de Michael Bloomberg. S’il a dépensé plus de 500 millions en publicité, ces millions étaient consacrés à des attaques soutenues contre Donald Trump. Tout ce travail de sape n’est pas perdu et, s’il respecte sa promesse, Bloomberg continuera à dépenser sans compter pour permettre une victoire démocrate en 2020.

Soyez également assurés que toutes les données cumulées par l’équipe de Bloomberg (une spécialité de son entourage) seront partagées avec l’équipe de Joe Biden, derrière qui Bloomberg se range désormais.

Un duel vient de débuter aujourd’hui et la marge d’erreur, pour les démocrates, est toujours aussi réduite. On mise sur qui contre Donald Trump?