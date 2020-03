NFL : des rumeurs intrigantes entourant Tom Brady

Le futur du quart-arrière Tom Brady continue de faire l’objet de nombreuses spéculations et voilà que l’une d’entre elles l’envoie aux 49ers de San Francisco, qui, eux, pourraient retourner le pivot Jimmy Garoppolo aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Journaliste au réseau NBC Sports de Boston, Tom Curran a évoqué mardi la possibilité de voir les Niners accorder un contrat à Brady, qui pourrait profiter du statut de joueur autonome en signant une entente avec une nouvelle organisation ce mois-ci.

«Selon moi, ce sera la Nouvelle-Angleterre ou le Tennessee. Par contre, les 49ers sont en train d’arriver dans le portrait par le couloir extérieur. Je pense qu’il y a de l’intérêt des deux côtés et que c’est une possibilité», a déclaré Curran à la chaîne radiophonique Mad Dog Sports Radio.

Aussi, une chroniqueuse du quotidien «Boston Herald» a également consacré quelques lignes à ce plausible scénario.

«Tom Brady aux 49ers, Jimmy Garoppolo de retour chez les Patriots. [...] Il y a des rumeurs de plus en plus perceptibles à ce propos et la journée de mardi a constitué un sommet en termes de spéculations, surtout grâce aux diverses informations émanant de plusieurs sources médiatiques», a écrit Karen Guregian.

Garoppolo a amorcé sa carrière dans la NFL chez les «Pats» en 2014, agissant comme substitut de Brady lors de deux Super Bowl. Il a été échangé aux Niners en octobre 2017 et a mené ceux-ci vers une participation au match ultime en février dernier.