Nouvelle manifestation au centre-ville pour soutenir les Wet'suwet'en

MONTRÉAL | Plusieurs manifestants, dont une grande majorité d’étudiants, ont pris part à une marche en appui aux revendications de la communauté Wet'suwet'en mercredi après-midi au centre-ville de Montréal.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Sur place, une membre de la communauté Wet’suwet’en a livré un discours au début de la manifestation pour donner de l’énergie aux troupes.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

«C’est nécessaire de se déconnecter de Facebook, de se libérer du racisme. [...] On a besoin d’informer les gens», a-t-elle lancé aux manifestants rassemblés au Square Dorchester.

Le groupe a ensuite marché sur les rues Peel, Sainte-Catherine, Sherbrooke et Berri. La manifestation encadrée par les policiers s’est terminée au parc Émilie-Gamelin.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Depuis le début du mois de février, des blocus ferroviaires sont apparus et des manifestations ont été tenues un peu partout au pays en appui aux chefs héréditaires et aux militants de la communauté wet'suwet'en opposés au tracé du gazoduc Coastal GasLink qui doit traverser leur territoire dans le nord de la Colombie-Britannique.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

La plupart des barricades ont depuis été démantelées, mais celles de Kahnawake et de Listuguj résistaient toujours, mercredi.

«Je suis vraiment fier que le monde se lève. On a déjà des preuves que l’huile coule sur nos terres. Vous allez faire quoi plus tard avec nos enfants et nos petits-enfants? On ne pourra pas cultiver quoi que ce soit», a exprimé pendant la marche Maverik, qui fait partie de la communauté Wendake et qui trouvait important de soutenir ses confrères de la Colombie-Britannique.

STEVE MADDEN/AGENCE QMI

Un autre manifestant, Serge Lachapelle, en était pour sa part à sa deuxième manifestation en soutien à la communauté Wet’suwet’en. «C’est important qu’ils puissent défendre leurs droits héréditaires», a-t-il dit.