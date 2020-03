Pensez-vous que je m’en fais pour rien?

J’approche de la trentaine et, depuis six mois, je sors avec un collègue de travail de mon âge. Personne n’a de problème avec ça au bureau vu que nous ne travaillons pas dans le même département. Lui est en comptabilité et moi en informatique.

Notre relation a évolué vite, bien que je sois une fille prudente de nature. Je pensais que c’était l’homme de ma vie et je souhaitais être fixée sur mon avenir à l’approche d’une autre dizaine. Nous avons formulé le plan d’emménager ensemble dans mon condo dès la fin de son bail.

Mais depuis quelques semaines, je me demande si c’est une bonne idée. Plus je le côtoie, plus je crains qu’il soit du type à ne jamais reconnaître ses erreurs ou ses oublis. Déjà, pour de petites choses anodines, j’avais remarqué qu’il trouvait toujours une façon d’affirmer que ce n’était jamais de sa faute quand il oubliait quelque chose. Dans un registre plus fort, au volant de sa voiture, une fois, il a brûlé un stop. Plutôt que de s’excuser à l’automobiliste qui l’avait presque frappé, il lui a fait un doigt d’honneur et a redémarré en fou. J’en suis restée bouche bée !

Autre fait, cette fois d’un caractère plus important, et qui me laisse perplexe, j’ai appris qu’il avait blâmé une de ses collègues pour une erreur que lui-même avait commise, avec preuve informatique à l’appui, fournie par une secrétaire. Quand je l’ai confronté là-dessus, il m’a dit que c’était une question de survie, et que d’avouer son erreur aurait pu risquer de mettre son job en péril. Comme je trouvais sa justification un peu grosse, je lui ai répondu : « Mais tu sais très bien qu’une faute avouée est une faute à moitié pardonnée ». Il s’est alors fâché très fort contre moi en me traitant de naïve.

Selon lui, l’erreur était vraiment celle de sa collègue, vu qu’elle était soi-disant venue lui poser une ou deux questions pendant qu’il faisait ses calculs. En deux mots, Madame DesChâtelets, j’ai peur que ce comportement que je découvre chez lui devienne à la longue un immense problème pour moi si j’accepte qu’il vienne partager ma vie. Qu’en pensez-vous ?

Anonyme

Quand notre petite voix intérieure parle fort, il y a tout intérêt à l’écouter. La vôtre met en lumière chez cet homme un type de comportement qui ne s’accorde pas avec vos valeurs, et il vaudrait mieux nettoyer le dossier avec lui avant d’aller plus avant dans la relation. Si ça reste dans le domaine des vétilles, vous serez vite fixée car il saura vous rassurer. Et si par orgueil, il rechigne à se pencher sur ce dossier avec vous, vous devriez redoubler de méfiance.