Solotech acquiert une entreprise floridienne

Solotech a annoncé mercredi l’acquisition de Pro Sound, une entreprise floridienne spécialisée dans l’intégration audio, vidéo, d’éclairage et de diffusion.

Dans le cadre de cette transaction, Solotech met aussi la main sur la marque Stage and Equipment Lighting (SEAL) de Pro Sound, ce qui, selon l’entreprise montréalaise, «augmente de façon importante la présence de l'expertise en intégration de systèmes et en solutions événementielles de Solotech sur le marché américain», a-t-on précisé, par communiqué.

En plus de son siège social à Miami, en Floride, Pro Sound a des bureaux et des entrepôts à Orlando, Pensacola et Los Angeles. Le patron de Pro Sound, Rod Sintow, va demeurer en poste à titre de chef de la direction de Pro Sound.

«Pro Sound Inc. et ses divisions jouissent d'une renommée incroyablement solide sur le marché nord-américain», a déclaré Martin Tremblay, président et chef de la direction du Groupe Solotech Inc.

«Les marques Pro Sound & Video, SEAL et Show Systems constitueront de solides ajouts à la famille Solotech, parfaitement complémentaires à nos objectifs d'entreprise, contribuant à propulser nos compétences en intégration de systèmes et à renforcer notre empreinte aux États-Unis», a-t-il poursuivi.

Pro Sound & Video, Stage Equipment and Lighting et Show Systems vont poursuivre leurs activités sous leurs noms actuels, mais l’on ajoutera dorénavant l’indication suivante: «A Solotech Company».

Solotech, dont le siège social est situé dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, à Montréal, compte 1550 employés et exploite des bureaux et des entrepôts à Las Vegas, Nashville, Chicago, Londres, Birmingham, Manchester, Toronto, Ottawa, Québec et Saguenay.

Parmi ses clients, on retrouve notamment Céline Dion, Lady Gaga, Paul McCartney, le Groupe CH et le Burj Khalifa à Dubaï.