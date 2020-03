Un 2e titre pour Caron-Goudreau

Pour la deuxième année consécutive, Khaléann Caron-Goudreau a été sacrée meilleure joueuse défensive au pays.

Honorée mercredi à l’occasion du banquet du championnat canadien de basketball, qui se déroule à Ottawa à compter de jeudi, la joueuse de centre du Rouge et Or de l’Université Laval a aussi été élue sur la deuxième équipe d’étoiles au pays, une première pour l’ancienne porte-couleurs des Longhorns de l’Université du Texas.

« Quand j’ai appris la nouvelle, vendredi dernier, j’ai pleuré, a confié Caron-Goudreau, qui aura le plaisir de se produire devant sa famille et ses proches puisqu’elle est native de Gatineau. J’étais émotive. Ce deuxième honneur me fait vraiment quelque chose. Sur le plan individuel, je ne pouvais vraiment pas demander mieux pour conclure ma carrière. »

Blessée en première moitié de saison, Caron-Goudreau ne pensait pas mettre la main sur le titre de joueuse défensive par excellence encore cette année. « J’ai raté trois parties à la fin de la première moitié de saison et les deux rencontres du tournoi de Bishop’s où nous avons affronté Ottawa et Windsor, a-t-elle expliqué. Parce que je n’avais pas affronté des équipes des autres conférences, je ne pensais pas gagner. Je suis excitée à l’idée d’affronter de nouvelles équipes au championnat canadien. Ça fait du bien, de la nouveauté. J’aime le côté stratégique du basketball et il faut rester sur nos gardes quand on affronte un nouvel adversaire. »

Caron-Goudreau croit-elle avoir connu une meilleure campagne qu’en 2019 ? « J’ai eu un rôle différent où j’ai été plus impliquée en offensive, a-t-elle expliqué. L’an dernier, nous avions du gros talent en offensive et je me contentais de jouer en défensive et de récupérer des rebonds. J’avais déjà joué ce rôle dans la NCAA, mais les blessures m’avaient ralentie. C’est le fun de contribuer des deux côtés. »

Premier match

Le Rouge et Or disputera son premier match au national, jeudi soir à 18 h, face aux Pandas de l’Alberta. Les deux formations sont classées au 4e et 5e rang respectivement. Le vainqueur obtiendra son billet pour la demi-finale.

Caron-Goudreau est emballée à l’idée de clore sa carrière dans sa cour. « Mes dernières parties dans la région remontent en 3e secondaire à l’école secondaire Nicolas-Gatineau, a-t-elle souligné. Ça fait vraiment longtemps et je suis très contente d’effectuer mes derniers pas à Ottawa. »

Mercredi matin, le Rouge et Or a fait connaissance avec le TD Place. « C’est très vaste et l’environnement spatial est différent, a souligné l’entraîneur-chef Guillaume Giroux. C’était bien de pouvoir nous entraîner où nous allons jouer. Les filles sont dans un bon état d’esprit et elles ont hâte que ça commence. »

Depuis que l’identité de ses adversaires est connue, Giroux a pu décortiquer les bandes vidéo. « Elles jouent nord-sud et attaquent beaucoup de façon verticale, a-t-il expliqué. Elles misent beaucoup sur les lancers francs et tirent peu de la ligne des trois points. Leur style est assez différent des équipes du RSEQ. Il faudra arrêter leur pénétration en driblant. Elles misent sur deux très bonnes gardes. Nous ne sommes pas les favorites sur Twitter, mais ça ne me dérange pas. »

Du côté masculin, le Rouge et Or a vu le garde Sidney Tremblay-Lacombe être sélectionné sur l’équipe d’étoiles des recrues. Champions du RSEQ, les Gaiters de Bishop’s disputeront leur premier match, vendredi, face aux Thunderbirds de UBC, qui sont les troisièmes favoris.