Un père éploré veut ajouter des feux de circulation

SAINTE-ANNE-DES-PLAINES | Un homme des Laurentides, dont le fils de 25 ans est mort dans un accident de la route l’été dernier, implore sa municipalité d’installer enfin des feux de circulation, comme prévu depuis 2013.

Donald Lelièvre a perdu son fils, Michael, le 30 juin 2019, quand la moto qu’il conduisait est entrée en collision avec un véhicule utilitaire sport qui effectuait un virage à gauche à l’angle de la route 335 et du boulevard Gibson, à Sainte-Anne-des-Plaines. À cet endroit, il n’y a aucun feu de circulation.

« Il faut installer au plus vite les feux de circulation à cette intersection avant qu’il y ait un autre accident », s’insurge l’homme de 56 ans.

La Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a emprunté en 2013 près de 6 M$ pour, notamment, l’installation de feux de circulation à cette intersection, ce qui n’a pas été fait.

La Ville a aussi autorisé et financé l’implantation d’une autre rue adjacente à la route 335, pour un ensemble résidentiel qui compte plus d’une centaine d’adresses.

Le ministère des Transports du Québec (MTQ) a aussitôt autorisé le raccordement de la nouvelle rue à la route provinciale.

En contrepartie, la Municipalité de Sainte-Anne-des-Plaines devait voir au réaménagement de cette intersection et à l’installation de feux de circulation.

Elle déroge à sa règle

L’administration municipale n’a toutefois pas encore procédé au réaménagement de cette intersection ni à l’installation de feux de circulation, comme l’oblige pourtant sa propre réglementation.

Questionnée à ce sujet, la Ville affirme devoir attendre après le MTQ.

Selon le directeur général, Alain Cassista, l’argent emprunté par la Ville à cette fin « a servi à payer diverses études et plans, les travaux d’infrastructures d’aqueduc et d’égout en bordure de la 335, la construction de la rue Séraphin-Bouc, des acquisitions de terrain pour l’implantation de cette rue. »

« Ça n’a pas d’allure d’acheter des terrains au lieu de mettre la lumière. C’est pas fort, se désole le père de la victime. Il aurait fallu qu’ils mettent la lumière parce que la nouvelle rue fait encore plus de circulation. Si la Ville avait fait sa job depuis le début, [la mort de mon fils] ne serait pas arrivée. »

Mort évitable

Le coroner Steeve Poisson affecté à l’enquête sur le décès de Michael Lelièvre avance que sa mort aurait pu être évitée s’il y avait eu des feux de circulation.

« Si c’est un feu de circulation avec une lumière pour tourner à gauche, M. Lelièvre serait arrivé sur une lumière rouge et l’autre véhicule aurait [aussi] été sur son feu pour tourner à gauche, écrit M. Poisson. Techniquement, en présumant que M. Lelièvre aurait vu la lumière rouge et qu’il se serait arrêté, on ne serait pas en train de se parler en ce moment. [...] Nous sommes toujours dans des présomptions », rappelle M. Poisson.

Il affirme qu’au moment d’écrire son rapport en octobre 2019, il n’était pas au courant du manque de feux de circulation à cet endroit.

« C’est sûr que si j’avais su, j’aurais peut-être enligné mon rapport autrement, dans le sens que j’aurais peut-être pu faire une recommandation d’aller de l’avant avec ce projet », admet-il.