Voyager léger avec style

Si vous prévoyez des vacances dans le sud, n’attendez pas à la dernière minute pour faire votre valise. Prenez le temps de planifier vos tenues pour la semaine, vous éviterez les casse-têtes à destination et les surcharges de poids.

Des maillots

Le maillot sera votre tenue de jour, alors apportez-en plusieurs ! Ça ne prend pas de place et vous en aurez toujours un de sec.

La tendance est au rose dans toute sa palette, aux pastels, aux motifs de fleurs, paisley et pois comme dans le prêt-à-porter.

Les essentiels

Pensez à des vêtements et accessoires polyvalents, on compte environ trois hauts pour un bas qui peuvent s’agencer entre eux et ainsi créer plusieurs looks. Une robe peut passer facilement de la plage au cocktail en ajoutant des accessoires. Pour les chaussures, mieux vaut se limiter à une sandale de plage, une autre pour le soir et des souliers de marche que vous mettrez à vos pieds dès le départ.

Les petits pots sont pesants, pensez aux échantillons pour la routine beauté. Le plus important est d’apporter de la crème solaire.

Bon voyage !

Haut 74,95 $ Bas 49,95 $, Rip Curl chez Bikini Village.

H&M 29,99 $

COS 190 $

La Vie en Rose 65,95 $

Lotion hydratante ultralégère FPS 30, CeraVe 15,99 $

Sac de Plage 34,99 $, chez Winners

Sandale Aldo 54,99 $

Portefeuille multifonction avec blocage RFID pour passeport 20,99, sur Amazon.ca

Pour la peau fragile du contour des yeux. Physical Eye UV Defense FPS 50, Skin Ceuticals 41 $

Idéal Soleil Sport FPS 60, Vichy 29,95 $

Pour celles qui ont de la difficulté à trouver un maillot qui convient à leur taille, je vous conseille les marques de corseterie qui font également des maillots. Prima Donna conçoit des maillots comme celui-ci dont les bonnets vont de C à G et la culotte jusqu’au triple XL. De la collection Casablanca, haut 196 $ et culotte taille haute 103 $, sur primadonna.com et dans plusieurs magasins de lingeries.

On en parle

Bizou x Nana

Grande voyageuse, Marina Bastarache s’associe à Bizou pour cette collection de lunettes de soleil inspirées de ses destinations coup de cœur. Les six montures en édition limitée sont tout aussi originales les unes que les autres. Ici le modèle Kenya de forme œil de chat avec un motif tortoise. Disponibles en précommande sur le site bizou.com et en magasin dès le 27 février. 30 $ incluant l’étui et une lingette.

Nouveauté

Explorer à volonté

Reconnue pour ses chaussures confortables, ECCO innove avec deux nouvelles technologies : Shock Thru qui absorbe les chocs et Fluidform qui donne de la légèreté à la semelle. Parfait pour un style branché, cette basket est disponible en trois teintes, rose, bleu pastel et beige. ST.1 LITE ECCO 230 $.

Achat de la semaine

Fini les dégâts

Ce nouveau format voyage en bâton est pratique et facile d’application. Olay propose trois nouveaux sérums selon l’effet désiré : rafraîchissant, illuminateur, et celui-ci, vivifiant qui contient de la vitamine B3 combinés à plusieurs ingrédients hydratants telle l’eau de cactus pour calmer et vivifier la peau en plus de l’hydrater. Sérum Pressés OLAY, 25,99 $.