5 films et séries à visionner en attendant le printemps

Vous en avez votre claque du temps froid, du ciel gris et de la neige? C’est tout à fait normal — la fin de l’hiver donne envie de se blottir à la maison en attendant les premiers rayons de soleil.

Si vous êtes à la recherche de contenu à visionner d’ici la fin de votre hibernation, tournez-vous vers la vidéo sur demande par abonnement (VSDA). Club illico rassemble un catalogue touffu de productions québécoises exclusives, de longs-métrages épatants et de séries télé fascinantes. Chaque semaine, du nouveau contenu en français y est ajouté.

Voici 5 excellents films et séries qui feront leur apparition ce mois-ci sur la plateforme de visionnement. On se revoit au printemps!

Série dramatique — Mise en ligne le 12 mars

Cette création originale de Club illico promet de nous faire vivre une véritable montagne russe d’émotions grâce au personnage de Jacob (Antoine L’Écuyer), un jeune étudiant qui est aux prises avec des problèmes de santé mentale. Dans cette production originale de six épisodes réalisée par la comédienne Mariloup Wolfe, on trace le difficile chemin de Jacob et de sa famille qui doivent composer avec les embûches quotidiennes qu’engendre la schizophrénie.

Avec ce drame, les auteurs de la série, Anne Boyer et Michel d’Astous, souhaitaient lever le voile sur les trop nombreux préjugés qui entourent la maladie mentale. Pour ce faire, Anne et Michel ont rencontré plusieurs personnes atteintes de schizophrénie afin de brosser un portrait dur, mais juste, de ce diagnostic.

Thriller politique — Mise en ligne le 5 mars

Ce long-métrage réalisé par l’acteur Ben Affleck a remporté trois Oscars lors de sa sortie en 2012, dont le très convoité trophée du Meilleur film. Le thriller politique relate l’histoire vraie du sauvetage de six otages de l’ambassade américaine à Téhéran, Iran, en 1979. En plein cœur de la révolution islamique iranienne, six diplomates américains doivent quitter le pays. Pour y arriver, un agent de la CIA (Ben Affleck, qui porte ici le chapeau d’acteur et de réalisateur) les fait passer pour des membres de l’équipe de tournage d’un faux film de science-fiction, Argo.

Dans ce film à la fois haletant et hautement divertissant, on ne s’ennuie pas une seconde!

Comédie musicale — Mise en ligne 5 mars

Si vous avez rigolé devant les deux premiers La note parfaite (Pitch Perfect, en anglais), vous adorerez le dernier volet de la trilogie. Maintenant que les bancs d’école sont derrière elles, les Bellas, ces championnes de chant a capella, doivent faire face au vrai monde et se trouver des emplois... ce qui n’est pas une tâche facile! Heureusement, elles auront l’occasion de se réunir pour une dernière fois pour une tournée à l’étranger qui, on s’en doute bien, ne se déroulera pas comme prévu.

Fidèle à son habitude, la bande sonore comprend des hits de l’heure à la sauce a capella comme Toxic de Britney Spears, Cheap Thrills de Sia et Cake By the Ocean de DNCE. De quoi danser toute la soirée!

Documentaire original — Mise en ligne le 2 mars

Si vous ne ratez pas un seul épisode de la série Fugueuse, vous serez certainement passionné par En fugue — Infiltration au cœur de la réalité des fugueuses, un documentaire original de Club illico qui lève le voile sur les drames qui ont inspiré la série de fiction. Prostitution, disparitions, violences, enquêtes policières... le reportage ne nous cache rien.

Porté par des témoignages de survivantes et de familles, le documentaire-choc nourrira plusieurs discussions dans les foyers.

Comédie romantique — Mise en ligne le 12 mars

Dans ce film italien adapté du roman du même nom, le couple Sylvie (Helen Mirren) et Georges (Donald Sutherland) parcourt la Route 1 des États-Unis depuis Boston jusqu’à Key West dans leur camping-car surnommée L’Échappée belle. Pendant ce long voyage, le duo fait le point sur son amour, sa passion et sa relation qui s’est considérablement transformée après plusieurs années.

Helen Mirren a remporté le Golden Globe de la Meilleure actrice dans un rôle dramatique pour sa performance dans ce film.

