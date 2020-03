Au salon canin Crufts, les amoureux des chiens défient le coronavirus

L’épidémie de coronavirus a beau désormais toucher les chiens, il en faut plus pour effrayer les amoureux des toutous, nombreux --mais prudents-- jeudi à l’ouverture en Angleterre du plus grand salon canin international, Crufts, qui rassemble plus de 20 000 animaux.

« C’est le plus grand show du monde! On a tout réservé il y a un an, l’hôtel, l’avion », raconte à l’AFP Inna Blayvas, 42 ans, venue d’Israël avec six amis et leurs compagnons à quatre pattes. Ils ont chacun dépensé plus de 1000 euros pour le voyage et n’ont pas envisagé d’annuler.

Seule exception, une compétitrice junior du pays n’a finalement pas fait le déplacement jusqu’à Birmingham, où se tient le salon jusqu’à dimanche. « Sa mère a dit non hier », relate Mme Blayvas. « Elle a dix-huit ans, c’était sa dernière chance de participer à la compétition... »

Sa compatriote, Galit Saroosi, propriétaire de Kiwi, un Schnauzer miniature aux moustaches grises, explique que le groupe veillera à protéger leurs animaux domestiques du moindre risque. « On ne les laissera pas s’approcher des autres chiens, on les laissera en cage », dit-elle, la voix couverte par des jappements excités.

Plus de 26 000 chiens et plus de 166 000 fans sont attendus pendant les quatre jours du salon, où les animaux rivalisent lors de concours de beauté, de dressage ou d’agilité, avec des disciplines telles que l’obéissance rythmée ou le flyball, une course effrénée derrière des balles de tennis.

Le Covid-19, à l’origine de plus de 3300 morts dans le monde, a provoqué l’annulation de nombreux événements, jusqu’au Royaume-Uni où l’édition 2020 de la foire aux livres de Londres a été supprimée.

À Hong Kong, le chien d’une femme atteinte du coronavirus a été testé positif à la maladie et placé en quarantaine.

Les organisateurs de Crufts ont malgré tout choisi de maintenir le salon, s’appuyant sur les recommandations du gouvernement britannique de « poursuivre les activités habituelles ».

Désinfectant après les caresses

« Apparemment les chiens l’attrapent aussi », soupire Corinne Mechoud, 52 ans, venue de Normandie avec Myway, une petite Spitz allemande à la robe fauve qu’elle porte dans ses bras. Pour éviter que cette championne de France n’attrape la maladie, « je ne vais pas la faire marcher partout », annonce l’éleveuse, qui veille aussi à sa propre santé: « Je me lave les mains au désinfectant, je ne fais pas la bise aux gens ».

Des distributeurs de solution hydroalcoolique sont disposés un peu partout dans le salon et devant chaque stand, les éleveurs encourageant les visiteurs à les utiliser après avoir caressé les bêtes.

L’an dernier, 3000 chiens étaient venus de pays étrangers pour rivaliser de beauté, d’agilité ou d’obéissance. Parmi les pays étrangers, l’Italie devait présenter cette année le plus de chiens (366 inscrits) devant la France, l’Allemagne et les Pays-Bas.

Mais le pays méditerranéen est aujourd’hui le premier foyer européen de l’épidémie qui y a tué plus de cent personnes.

« La participation sera peut-être légèrement inférieure en raison des gens venant de régions à haut risque décidant de ne pas voyager », explique à l’AFP Charlotte McNamara, responsable santé et bien être au Kennel Club, l’organisateur du salon.

Elle reste cependant optimiste quant au succès de l’événement, renvoyant aux recommandations du gouvernement: « Ils ont dit que les gens devraient continuer leurs activités habituelles mais prendre des précautions, et donc je pense que les gens vont venir et en profiter ».

Des sponsors du salon, dont Royal Canin, ont toutefois annoncé qu’ils n’y enverraient pas leurs employés et l’Association des entraîneurs de chiens de compagnie (APDT) a également décidé de s’absenter, évoquant une « situation sans précédent et imprévisible ».

« Je pense qu’il y a moins de monde que d’habitude, à cause du coronavirus », estime auprès de l’AFP Louise Leone, une sexagénaire américaine, au premier rang pour voir défiler des épagneuls japonais. Depuis les années 1980, cette habitante du Colorado ne rate pas une édition de Crufts mais cette année, « un peu inquiète » de l’épidémie, elle arbore un masque vert sous ses lunettes « par mesure de précaution ».