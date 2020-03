Blocus ferroviaire de Listuguj: dur coup pour l’économie locale en Gaspésie

Pertes financières, mises à pied, relations difficiles avec les partenaires d’affaires: les contrecoups du blocus ferroviaire de Listuguj sont tels que la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs demande l’intervention immédiate des gouvernements.

«Il est grandement temps que ça bouge. La Chambre de commerce et les compagnies utilisatrices du chemin de fer ont été d’une grande patience au cours des dernières semaines. Il est temps qu’il y ait un dénouement à l’impasse actuelle», plaide Luc Leblanc, président de la Chambre de commerce Baie-des-Chaleurs.



En vigueur depuis le 10 février, le blocus de la voie ferrée à Listuguj, en Gaspésie, en soutien aux chefs héréditaires de Wet’suwet’en en Colombie-Britannique, a des impacts indéniables sur l’économie locale depuis.



Le tronçon de 325 km entre Matapédia et Gaspé, opéré et entretenu par la Société de chemin de fer de la Gaspésie (SCFG), est impraticable en raison de cette obstruction. Présentant à ce jour des pertes financières d’un demi-million de dollars, la SCFG a dû mettre à pied la moitié de ses 30 employés.



Les trois plus grandes entreprises utilisatrices des rails – LM Wind Power, Ciment McInnis et Temrex – sont particulièrement touchées depuis 25 jours. « L’impact est direct pour eux, mais également pour d’autres entreprises qui s’approvisionnement dans le marché », avance M. Leblanc.



Injonction

Le gouvernement du Québec – qui est propriétaire des rails – a obtenu le 25 février dernier la levée la levée du barrage ferroviaire tenu par les Micmacs. Mais depuis, c’est le statut quo. Et cette injonction prend fin à 23h59, ce jeudi soir.



Une situation jugée inacceptable pour Pascal Bérubé, chef intérimaire du Parti québécois et porte-parole en matière d’affaires autochtones, qui somme lui aussi le gouvernement caquiste d’agir, si l’injonction n’est pas respectée.

«Soit qu’il leur [les manifestants] parle et il négocie, soit qu’il demande à la Sureté du Québec (SQ) de démanteler », a ordonné Pascal Bérubé au premier ministre François Legault sur les ondes de QUB radio, jeudi.

Urgence d’agir

Il est urgent d’agir, martèle la Chambre de commerce, plaidant qu’il faudra des semaines, voire des mois avant que les activités ne reviennent à la normale. « Sinon, il va y avoir des plaies et des cicatrices qui vont être là longtemps », soutient son président.

Rappelons qu’une entente a été convenue entre la communauté Wet’suwet’en et le gouvernement fédéral. À Kahnawake, on a annoncé en début d’après-midi jeudi la levée du blocus ferroviaire.



«Présentement, ça n’a aucun bon sens que le rail gaspésien soit bloqué. Il y a eu une entente de principe, je pense que le message des communautés autochtones du Canada a été amplement passé auprès du gouvernement et de la population du Canada. Il faut maintenant qu’on débloque la voie ferrée», soutient Luc Leblanc.

Au nom des entreprises touchées, la Chambre de Commerce demande aussi dédommagement auprès des deux paliers de gouvernement.