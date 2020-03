Bruins de Boston: le trophée Vézina à Tuukka Rask?

Chaque équipe a encore une quinzaine de matchs à disputer, plus ou moins, d’ici la fin de la saison régulière, mais on voit difficilement comment le vétéran des Bruins de Boston Tuukka Rask pourrait échapper le trophée Vézina, remis au meilleur gardien.

Rask pourrait devenir le premier Finlandais à remporter deux fois cet honneur individuel. Vainqueur en 2014, il avait été précédé uniquement par son compatriote Miikka Kiprusoff (2004), tandis que Pekka Rinne, des Predators de Nashville, l’a emporté en 2018.

Le gardien des Bruins affiche cette saison un dossier de 25-7-6, une moyenne de buts alloués de 2,13 et un excellent taux d’efficacité de ,928. Après un jeu blanc contre les Islanders de New York samedi dernier, il n’a permis qu’un seul but face au Lightning de Tampa Bay, mardi.

«La défensive a encore été fantastique devant moi, avait commenté Rask au terme du match, dans une entrevue diffusée sur le site web des Bruins. Plus la saison avance et les séries éliminatoires approchent, plus tu as besoin d’être solide défensivement. À ce temps-ci de l’année, tu ne dois pas gagner des matchs 6 à 5 ou 5 à 4. Le jeu est plus serré. Quand tu défends bien, ça finit par payer.»

Le 22 février dernier, à Vancouver, les Bruins avaient justement péché face aux Canucks. Résultat : Rask avait cédé six buts en 27 tirs avant d’être retiré de la rencontre dans une défaite de 9 à 3. Depuis, l’entraîneur-chef des Bruins, Bruce Cassidy, a resserré la vis.

Une course inégale

Parmi les autres prétendants au trophée Vézina, Andrei Vasilevskiy, du Lightning, est le meneur pour le nombre de victoires (33), mais ses autres statistiques sont beaucoup moins impressionnantes que celles de Rask.

Les Pavel Francouz (Avalanche du Colorado), Anton Khudobin (Stars de Dallas), Darcy Kuemper (Coyotes de l'Arizona) et Tristan Jarry (Penguins de Pittsburgh) présentent des «chiffres» intéressants, mais ils n’ont pas été autant utilisés que Rask par leur formation respective.